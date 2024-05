Alice Munro, ganadora del Nobel de Literatura, muere a los 92 años

La escritora canadiense Alice Munro, quien en 2013 ganara el Premio Nobel de Literatura, falleció en Ontario a la edad de 92 años.

Considerada por muchos como ´la Chéjov de Canadá´ debido a su dominio del cuento, se informó que perdió la vida el lunes por la noche, en una residencia de cuidado para adultos mayores.

Munro, ganadora en 2009 del Man Booker International Prize por su trabajo, sufría desde hace tiempo de demencia. A pesar del éxito de su trabajo su vida siempre fue modesta y sencilla, muy similar a los personajes de sus obras.

Por ahora, su familia no ha revelado la causa exacta de su muerte.

También te puede interesar... Fallece el reportero de sociales Rodolfo 'Fito' Soler

¿Quién fue Alice Munro?

Munro nació en Wingham, Ontario, en 1931; en medio de las dificultades familiares, la lectura se convirtió en su refugio, encontrando en escritores como Emily Brontë, Charles Dickens y Lucy Maud Montgomery un impulso para escribir sus propias historias una vez llegó a la adolescencia.

"Los libros eran muy importantes para mí; eran mucho más importantes que la vida", explicó alguna vez en entrevista para The Guardian.

Antes de graduarse de la Universidad de Western Ontario se casó con James Munro, con quien tuvo tres hijos. Fue el trabajo literario de Eudora Welty, Flannery O´Connor y Carson McCullers lo que la impulsó a escribir sobre la vida en los pequeños pueblos rurales.

Esto, además, sirvió para dejar atrás un bloqueo de escritor que por décadas la hizo comenzar y dejar sin terminar algunos trabajos.

Fue con la publicación de su libro de cuentos Dance of the Happy Shades en 1968 cuando por fin Alice Munro saltó a la popularidad, reuniendo 15 de sus primeras historias y ganando un premio en ese mismo año.

Durante su carrera, Munro publicó 14 colecciones de cuentos, algunos de los cuales fueron adaptados al cine como el cortometraje de 1983 Boys and Girls y la película nominada al Oscar en 2006, Away from Her.

Fue en 2012 que Munro publicó su última colección de cuentos Dear Life, con un toque más sombrío pero que aún guardaba su inusual estilo literario; y es que unos años antes, en 2009, había revelado que se sometió a un tratamiento contra el cáncer y a un bypass coronario.

En el 2013, el comité del Nobel la seleccionó para recibir este reconocimiento tras sus más de siete décadas de trayectoria, describiéndola como ´una maestra del cuento contemporáneo´.