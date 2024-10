Alertan por brote de E. Coli en McDonald's que ha dejado un fallecido: ¿llegó a México?

Un brote de Escherichia coli (E. coli) relacionado con las hamburguesas Cuarto de Libra de McDonald´s ha causado la muerte de una persona y afectado a al menos 50 en Estados Unidos. Al respecto, las autoridades sospechan que las cebollas crudas utilizadas en estas hamburguesas son la fuente de la contaminación, aunque otros ingredientes no han sido descartados.

Así comenzó el brote de E. coli en McDonald´s

El brote de E. coli vinculado a McDonald's comenzó cuando varios clientes que consumieron las hamburguesas Cuarto de Libra en diversas sucursales de Estados Unidos empezaron a reportar síntomas graves de infección. Tras las denuncias, las autoridades sanitarias, incluyendo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), iniciaron una investigación para determinar el origen de la contaminación.

En las primeras fases de la investigación, las rodajas de cebolla cruda utilizadas en las Cuarto de Libra fueron señaladas como la posible fuente de la bacteria, aunque no se descartó que otros ingredientes, como la carne de res, pudieran estar involucrados.

La primera señal de alerta se dio cuando la mayoría de los afectados reportaron haber consumido este producto en las semanas previas a la aparición de los síntomas.

¿Qué se sabe sobre el brote de E.Coli en México?

Hasta el momento, no se ha reportado ningún caso del brote de E. coli relacionado con las hamburguesas Cuarto de Libra de McDonald´s en México. La operadora de McDonald´s en América Latina, Arcos Dorados, ha aclarado que sus restaurantes en México no están en riesgo, ya que no se abastecen del proveedor involucrado en el brote en Estados Unidos.









La empresa asegura cumplir con estrictos estándares de seguridad y calidad en todos sus productos, manteniendo la venta de Cuarto de Libra sin cambios en el país.





Por el momento, las autoridades sanitarias mexicanas no han emitido ninguna alerta relacionada con este brote, y McDonald´s sigue operando con normalidad en el país.

Medidas que ha tomado la cadena

El brote se ha concentrado en Colorado y Nebraska, pero también se han reportado casos en Kansas, Utah y otros estados. Al menos 50 personas han resultado afectadas, 10 hospitalizadas y una fallecida.

"Como resultado, y de acuerdo con nuestros protocolos de seguridad, todos los restaurantes locales han recibido instrucciones de eliminar este producto de su suministro y hemos detenido la distribución de todas las cebollas en rodajas en el área afectada".

Ante el brote de E. coli vinculado a las hamburguesas Cuarto de Libra en Estados Unidos, McDonald's ha implementado varias medidas preventivas y correctivas para contener la situación, en primera instancia, ha emitido comunicados públicos asegurando a los consumidores que otros productos del menú, como las hamburguesas sin cebolla o las Big Mac, no están involucrados en el brote. Además, señaló que está colaborando con las autoridades de salud, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), para seguir las recomendaciones y garantizar la protección de sus clientes.

Así mismo, la cadena ha identificado a un proveedor específico de cebollas crudas como el posible origen de la contaminación.

Estas acciones buscan minimizar el impacto del brote y restaurar la confianza de los consumidores en la seguridad de los productos de la cadena.