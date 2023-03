Afganistán, el país más represivo para las mujeres, advierte la ONU

Afganistán se ha convertido en el país más represivo del mundo para las mujeres y niñas, principalmente desde que los talibanes retomaron el poder, advirtió este miércoles la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el organismo internacional señaló que el régimen talibán ha suprimido muchos de los derechos de las mujeres, imponiendo duras medidas y restricciones, principalmente relacionadas con la educación y el trabajo.

Entre estas medidas, la que más destaca es que las mujeres deben estar cubiertas de pies a cabeza, pues de acuerdo con el Talibán, estas no vestían el pañuelo islámico correctamente y no respetaban las normas de segregación por sexos.

Además, las niñas no pueden continuar estudiando más allá del sexto grado, mientras que las mujeres no pueden acceder a espacios públicos ni tienen permitido trabajar en organizaciones no gubernamentales.

"Ha sido angustioso ver sus esfuerzos metódicos, deliberados y sistemáticos para expulsar a las mujeres y niñas afganas de la esfera pública", señaló Roza Otunbayeva, representante especial del secretario general de la ONU y jefa de la misión en el país.

Confinamiento de mujeres, un acto de autolesión nacional

Otunbayeva advirtió que confinar a la mitad de la población del país a sus casas en una de las mayores crisis humanitarias y económicas del mundo, es un acto colosal de autolesión nacional.

"Esto condenará no solo a las mujeres y las niñas, sino a todos los afganos, a la pobreza y a la dependencia de la ayuda durante generaciones. Esto aislará más aún a Afganistán de sus propios ciudadanos y del resto del mundo", apuntó.