Accidente en Florida: 8 muertos y 10 heridos; habría víctimas mexicanas

Ocho personas fallecidas y 45 lesionados es el saldo de un accidente de autobús en Florida, Estados Unidos; en la unidad viajaban más de 50 trabajadores agrícolas, muchos de ellos de origen mexicano.

Fue la canciller Alicia Bárcena quien confirmó que personal del Consulado de México en Orlando ya estaba en el sitio para atender a los involucrados y conocer su situación.

"Lamento informar que ocurrió un trágico accidente automovilístico en Florida con trabajadores agrícolas mexicanos involucrados", a la par que compartió el teléfono del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) para mayor información: 520 623 7874.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha confirmado por ahora si hay o no personas de origen mexicano entre los fallecidos, confirmando que se trataba de ocho trabajadores los que perdieron la vida:

"La SRE comparte los números de emergencia del Consulado en Orlando por el trágico accidente de un autobús que transportaba trabajadores agrícolas presuntamente de nacionalidad mexicana, en el condado de Citrus – Marion.

"Generando la lamentable pérdida de la vida de ocho personas y dejando 40 heridas. El personal del Consulado de Orlando está en contacto con autoridades y en camino para atender la emergencia".

Según información de medios norteamericanos, el conductor responsable del accidente en el cual murieron ocho personas y más de 40 resultaron lesionadas ya fue arrestado.

Fue alrededor de las 06:35 horas, tiempo local, que el autobús modelo 2010 y una camioneta Ford Ranger chocaron en una carretera estatal en el centro-norte de Florida; el autobús se salió de la vía, atravesó una valla y terminó volcado.

45 personas fueron llevadas a diversos hospitales, ocho de las cuales están en estado crítico, además de las ocho que murieron en el lugar. El conductor de la camioneta también fue reportado como delicado.

Se sabe que los trabajadores agrícolas iban en camino a una granja en el área donde ocurrió el percance. El conductor del autobús, que sería el responsable del accidente, fue acusado por al menos ocho cargos de homicidio involuntario por manejar en estado de ebriedad.

The Florida Highway Patrol has arrested the driver of a pickup truck that crashed into a farmworker bus early Tuesday, killing eight, on charges of driving under the influence-manslaughter. pic.twitter.com/C5d7esMveF