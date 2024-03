8M: ¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer?

Este 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha para reflexionar sobre la lucha de las mujeres por exigir sus derechos, condiciones igualitarias, frenar la violencia de género, además de justicia por las víctimas de feminicidio.

Es por ello, que generaciones atrás, se acostumbraba a felicitar a las mujeres, pero a través de los años, de la brecha generacional y del acceso a la información, esto poco a poco ha ido cambiando, por lo que en la actualidad, no se busca festejar, si no, conmemorar.

Aunque la intención detrás de felicitar en esta fecha, es normalizada,en realidad, se trata de reflexionar acerca de la lucha histórica que cientos de mujeres enfrentaron para lograr el acceso a sus derechos humanos, como a la educación, a la salud, al voto y a ejercer la libertad de expresión, entre muchos otros más.

Por ello,, este día se conmemoran los avances logrados en materia de derecho de las mujeres, pero también es fundamental reconocer las desigualdades y los desafíos que continúan existiendo en la sociedad, por esta razón, es vital saber el por qué se está luchando y con el ello conocer el origen de este día.

Origen del Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer se conmemora ocurre en el año 1857, después de la revolución industrial, en la que cientos de mujeres que trabajaban en la industria textil (las llamadas “garment workers”), organizaron una huelga, con motivo de exigir salarios justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de manifestarse, fueron detenidas por la policía.

No obstante, 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15 mil mujeres volvieron a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue “Pan y Rosas”, pues el pan representaba la seguridad económica, y las rosas, una mejor calidad de vida.

Siendo hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países se unieron a la causa, y para el año de 1975, las Naciones Unidas conmemoraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.









Algunas personas argumentan que felicitar a la mujer en este día es una forma de reconocer su valía, sin embargo, es importante tener en cuenta que la igualdad de género va más allá de un gesto de felicitación y requiere un compromiso continuo con la justicia y los derechos humanos.

Por este motivo, esta fecha no es una celebración y no se debe felicitar, regalar flores o chocolates, ya que se trata de una lucha y no una fiesta.

El 8 de marzo no se debe felicitar, sino conmemorar la lucha de años atrás, por las que mujeres de todas edades exigieron y consiguieron su derecho a vivir en una sociedad con condiciones igualitarias para su época, por lo que esta lucha aún continúa.