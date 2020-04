Trump declara zona de desastre todo EU por primera vez en la historia

Estados Unidos es ahora el país con más víctimas mortales a causa del coronavirus, con un aproximado de 20.071 muertes, una cifra que se ha duplicado en tan solo cinco días, superando a la golpeada Italia, que ya cuenta con 19.468 muertos y 152.271 casos positivos, seguida de España con 16.972 muertos y 166.019 contagiados.

De acuerdo con la cantidad de fallecidos y la multiplicación de los casos positivos, el presidente Donald Trump emitió una declaración de desastre mayor en las 50 entidades que conforman el país debido a la cantidad de americanos que han sido víctimas de la pandemia.

A través de su cuenta de Twitter, el subsecretario de prensa Judd Deere afirmó que era la primera vez en la historia que un presidente hacía este tipo de declaraciones, en 50 estados al mismo tiempo.

??With @realDonaldTrump´s declaration for WY, the President has now declared for the 1st time in history that a major disaster exist within all 50 states at once. The President continues to respond to the needs of every Governor to protect the health of all Americans. ???? #COVID19