Europa, epicentro de pandemia de coronavirus:OMS

Europa es el nuevo centro de la epidemia con más casos y muertes registradas que en el resto del mundo, sin contar con China. Así lo ha manifestado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus en su intervención diaria iniciada con un agradecimiento al trabajo del personal sanitario "por su heroica labor".

Así, ha apuntado que en el continente europeo se notifican más casos cada día de los que se confirmaron en China durante el pico de la epidemia. En todo el mundo, ya se han cuantificado más de 132.000 casos de Covid-19, procedentes de 123 países, y 5.000 personas han muerto.

Hasta 5.000 personas ya han perdido la vida siendo positivas por coronavirus en el continente europeo

Ghebreyesus ha subrayado que han mandado suministros de equipo de protección personal a 56 países y " casi 1,5 millones de pruebas de diagnóstico a 120 países". Por todas las consecuencias, el director general de la OMS insiste en la importancia de la respuesta global: "Deben adoptar un enfoque integral. No solo hacer pruebas. No solo hacer el rastreo de contactos. No solo la cuarentena. No solo el distanciamiento social. Háganlo todo".?

Ghebreyesus ha subrayado que han mandado suministros de equipo de protección personal a 56 países y " casi 1,5 millones de pruebas de diagnóstico a 120 países". Por todas las consecuencias, el director general de la OMS insiste en la importancia de la respuesta global: "Deben adoptar un enfoque integral. No solo hacer pruebas. No solo hacer el rastreo de contactos. No solo la cuarentena. No solo el distanciamiento social. Háganlo todo".

Para la OMS, la experiencia de China, Corea del Sur, Singapur y otros demuestra claramente que hacer pruebas de manera agresiva y el rastreo de contactos, acciones combinadas con medidas de distanciamiento social y movilización comunitaria , pueden prevenir las infecciones por COVID-19 y salvar vidas.

Europa se ha convertido ahora en el epicentro de la pandemia, con más casos y muertes registradas que el resto del mundo, sin contar con China

Junto con la Fundación de las Naciones Unidas y la Fundación Suiza de Filantropía, la OMS ha lanzado este viernes el fondo de respuesta solidaria Covid-19, para permitir a los ciudadanos y organizaciones contribuir. Hasta ahora, se ha dependido principalmente de los gobiernos para apoyar la respuesta. "Ahora todos pueden contribuir. Los fondos recaudados se utilizarán para coordinar la respuesta, para comprar máscaras, guantes, batas y gafas para los trabajadores de la salud, para comprar pruebas de diagnóstico, para mejorar la vigilancia y para invertir en investigación y desarrollo.. Estamos todos juntos en esto", ha concluido.

Se han enviado casi 1,5 millones de pruebas de diagnóstio a 120 países, así como equipos de protección a 56 y otros 28 están en camino

Aunque el COVID-19 ha captado la atención del mundo, Adhanom ha destacado que "todavía hay muchos otros problemas de salud a los que la gente sigue enfrentándose cada día, y en los que la OMS sigue trabajando. Los bebés siguen naciendo. La cirugía esencial continúa. Se sigue necesitando atención de emergencia después de los accidentes de tráfico y tratamiento para el cáncer, la diabetes, el SIDA, el paludismo y muchas otras enfermedades".