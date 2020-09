Conoce a Pepper, el robot que te recuerda usar un cubrebocas

Ingenieros desarrollaron un robot que puede detectar si las personas están usando cubrebocas para protegerse del coronavirus y, de no ser así, recordarles cortésmente que se pongan una.

La función es una actualización de Pepper, un robot de 120 centímetros de alto con características similares a las de los humanos, que ya está en funcionamiento en algunos países y da la bienvenida a los visitantes a tiendas, exposiciones y otros espacios públicos.

La cámara de Pepper escanea los rostros de las personas que se acercan a ella, y si detecta que la mitad inferior de su rostro está descubierta, pronuncia la frase: "Tienes que usar siempre una mascarilla correctamente".

Si ve que el visitante se pone una mascarilla, el robot dice la frase: "Gracias por ponerte la mascarilla".

La idea no es tener un robot de policía que vea si las personas usan mascarillas, sino proporcionar un recordatorio amistoso, dijo Jonathan Boiria, jefe de ventas en Europa de SoftBank Robotics, la compañía detrás de Pepper.

Las tiendas tienen que asignar personas en la entrada, mucha gente, para garantizar el respeto por el uso de mascarillas, y a veces eso es exagerado", dijo Boiria a Reuters en París. "Un robot te permite liberar a algunas personas para que puedan concentrarse en sus tareas normales".

Todos somos humanos. A veces me quito la mascarilla cuando me bajo del autobús y me olvido volver a ponérmela cuando llego a la oficina. El robot lo recuerda. Todos podemos equivocarnos u olvidarnos".