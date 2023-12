¿Yeri Mua hizo a esta mujer salir corriendo de un local? Lo que sabemos

Quieras o no la bratz jarocha, Yeri Mua, ha sabido hacerse de una reputación (buena o mala) en el ambiente de las redes sociales y hasta de la música; si bien no es del agrado de muchas personas, cuenta con un fiel grupo de seguidores y fanáticos que están al pendiente de su vida.

Sin embargo, parece ser que algo que hizo Yeri Mua molestó a una mujer a tal grado que habría escapado de un establecimiento; te contamos.

¿Todo por Yeri Mua?

En la plataforma Tiktok se hizo viral el video de una mujer que discute con la encargada de un establecimiento de belleza; al parecer, estaba criticando duramente que en el sitio se escuchara el sencillo ´Chupón´, éxito de la bratz jarocha.

Al principio no se entiende el motivo de la discusión; sin embargo, la usuaria @estehpaniaorozco93 explicó mejor la situación, indicando que la mujer se quejaba por un trabajo de pestañas que no fue de su agrado.

"Se le retiraron y al momento de cobrarle no quería pagar, que no iba a pagar por algo que no se le había hecho", explica la joven, quien explica que a la mujer se le detallaron todos los procedimientos antes de iniciar la aplicación.

Al final, el coraje se desató porque la clienta no quería pagar ni la aplicación ni el retiro de las pestañas ´que ella misma eligió´; dijo que por mucho ´pagaría 200 pesos´. Fue ahí que entró al juego la famosa Yeri Mua.

"Ahí entra Yeri Mua. Que el local estaba muy mal, que la música que poníamos hablaba mucho de nosotros, que era música muy corriente (...) hacía comentarios super clasistas", explica la joven.

Para no hacerte el cuento largo, la ´afectada´ clienta terminó pagando cerca de 400 pesos por el servicio, aunque se requirió la presencia del personal de seguridad del lugar. Sin embargo, habría amenazado que demandaría al negocio porque lo que harían ´era ilegal´.

"Más ilegal es irte de un lugar sin pagar", remata la joven, que fue testigo de una experiencia bastante curiosa, pero de la cual fue protagonista la polémica Yeri Mua sin siquiera saberlo.

Y por si no has escuchado la icónica canción 'Chupón' de Yeri Mua, te la dejamos a continuación: