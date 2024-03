WhatsApp: estos son los celulares que ya no tendrán el servicio el 31 de marzo

Si eres usuario de WhatsApp, seguramente sabrás que esta aplicación de mensajería constantemente se está actualizando para brindar más herramientas para una mejor comunicación.

Esto ocasiona que, cada cierto tiempo, algunos modelos de celulares dejen de ser compatibles con esta aplicación, debido a que cuentan con un sistema operativo atrasado que ya no es capaz de soportar las nuevas versiones o actualizaciones.

Este mes, WhatsApp incluirá nuevas mejoras, así que es mejor que cheques si tu celular aún es compatible, pues de lo contrario, a partir del 31 de marzo ya no podrás chatear a través de esta popular aplicación. Aquí te decimos qué celulares ya no contarán con este servicio.

¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en marzo?

WhatsApp se prepara para incluir entre sus herramientas la inteligencia artificial, la cual te permitirá crear pegatinas sin necesidad de software y obtener información rápidamente sobre ciertos datos, lo que, sin duda, es una buena noticia para los usuarios.

No obstante, esta nueva versión de WhatsApp no será compatible con los celulares que funcionan con Android 5 Lollipop o un sistema operativo inferior, tampoco con iOS 12, de Apple. Estos son los modelos en los que ya no funcionará la aplicación a partir del 31 de marzo:

Android

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6