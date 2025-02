Quedó en VIDEO; río de Perú se tiñe de rojo y causa alarma

Como sacado de una película apocalíptica, un río que atraviesa la ciudad de Lima, Perú, se tiñó de rojo, causando asombro y hasta temor entre quienes presenciaron el inusual fenómeno.

Y no es para menos pues el río Rímac es una de las principales fuentes de agua, no solo para consumo humano sino también para el riego de cultivos agrícolas.

¿Qué le pasó al río Rímac de Perú?

Fue la tarde del 4 de febrero cuando comenzaron a circulas las imágenes del río Rímac en el punto entre el puente Trujillo y la alameda Chabuca Granda.

Río Rímac cambia a color rojo



¿CONTAMINACIÓN O FENÓMENO NATURAL?



?? Sedapal emitió un comunicado garantizando la calidad y seguridad del agua potable para Lima y Callao, pero no aclara el motivo del color del agua. @ANAPeru ¡Deben pronunciarse! pic.twitter.com/YrCYG3F5B8 — Jóvenes Unidos Perú (@JovenesUnidosP) February 5, 2025

Tras hacerse virales los videos de la extraña coloración rojiza del agua del río Rímac, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) acudió al sitio para investigar lo que estaba pasando.

La autoridad afirmó que no se ha detectado la causa del cambio repentino en el color del agua; "no podría decir quién es el responsable (...) En nuestro primer punto de captación no hemos observado ningún cambio de coloración más allá de lo habitual de la época de huaycos», dijo Yolanda Díaz, vocera de Sedapal.

En ese sentido no descartó intervención de algún sector de la población en el cambio del color del río Rímac; mientras tanto, en el lugar se tomaron muestras para descartar cualquier alteración en la calidad del agua y tomar entonces las medidas correspondientes.

Luego de varias horas el río Rímac recuperó su coloración habitual, dejando un poco más tranquilos a los habitantes de Lima; sin embargo, no se descarta que alguna empresa haya arrojado algún químico en el afluente, lo que ya es investigado por las autoridades.

¿Qué opinas al respecto? Acaso una empresa o un grupo de personas tiraron al agua una sustancia indebida o hay algo más allá detrás del cambio de color en el río Rímac.