Vendedor en Tulum cobra 500 pesos por una empanada; le tiran mercancía

Una turista molesta enfrentó a un vendedor abusivo en Tulum que le cobró 500 pesos por una empanada.

El video sobre el hecho generó reacciones entre los usuarios: "Las señoras que graban qué onda, apoyando al de las empanadas", señaló Berenice Piñón.

Mientras la mujer se retira, el vendedor se queda gritando a los "guachos", para que lo auxilien. Efraín calificó de "increíble" lo acontecido entre la turista y el vendedor de empanadas. "Todo está fuera de control en Cancún, Tulum y Playa del Carmen".

En tanto, quien se identificó como Manuel Chp escribió: "En lo personal, me parece justo lo que hizo la señora, mínimo, si no le van a regresar su dinero sabe que ya se las cobró".

¿QUÉ OCURRIÓ?

"Dame mi dinero", se le escucha decir a una mujer en la playa a un vendedor de empanadas en Tulum. Según un video compartido en TikTok por el usuario Alex RS, el sujeto habría cobrado 500 pesos por una empanada, lo que molestó a la turista.

Devuélveme mi dinero", le reiteró en varias ocasiones, mientras el vendedor de empanadas, que por cierto no es Paco el de Acapulco, trataba de evadir a la molesta mujer.

"Me estafó", acusó la turista. Ayúdenme", gritaba el vendedor, haciendo notar que no le iba a regresar el dinero. "No, por qué".

Mientras dejaba una caja de plástico con las empanadas, pedía a los "guachos" que acudieran en su "auxilio". En el video se alcanza a escuchar decir al vendedor de empanadas insistir en que si le regresaba su dinero, "quién le iba a pagar" por la empanada.

Una pareja se ve al fondo del material compartido, quienes sólo observan la discusión. En tanto, los que grabaron la escena empezaron a murmurar.

La turista aprovechó un descuido del vendedor para tirarle las empanadas. Ay, no mam$%&, su venta", se escuchó la voz de una mujer. "¡Qué fea!".