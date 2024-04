Uñas acrílicas: ¿Hay riesgos de usarlas con frecuencia?

Las uñas acrílicas se han vuelto una tendencia, pues cada vez más personas, tanto mujeres como hombres acuden a realizarse este arreglo en sus uñas, pero, ante ello, surge la duda ¿tiene algún riesgo usarlas con frecuencia?, aquí te decimos.

Existen muchos mitos a cerca la aplicación de uñas y los supuestos riesgos que conlleva hacérselas continuamente y si tú eres de las personas que cambia cada mes de diseño ¡tienes que saber esto!

Hay un mito que señala que ponerse uñas de gel seguido aumenta el riesgo de que contraigas herpes en las manos. Y debes estar bien informada para que no temas por situaciones que no están directamente involucradas y pongas atención en los verdaderos riesgos.

¿Tiene algún riesgo la aplicación frecuente de uñas acrílicas?

De acuerdo con el National Institutes of Health (Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos), las úlceras generadas por el herpes también pueden infectar a otras áreas además de la boca, pero no precisamente a las manos, ni a las uñas. Esta afectación sólo puede brotar en los ojos, cerca de la boca o en la boca, genitales y recto. Es importante saber que los materiales usados para las uñas de gel no generan esta enfermedad.

Pero si la persona que te está aplicando las uñas padece herpes en cualquier de estas zonas, se toca alguna úlcera, luego te toca y tú te llevas las manos a la cara o a tus genitales, corres un alto riesgo de que te contagie el virus. Así que para asegurar que no haya algún contagio, es sumamente importante que revises que el establecimiento y la aplicadora cuenten con las medidas de higiene necesarias.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades informó que en la aplicación de uñas postizas se utilizan muchos químicos y algunos de ellos son tóxicos al entrar en contacto con nuestra piel o al inhalarlos. Uno de los más peligrosos es el metacrilato de metilo, el cual está demostrado ser dañino tanto para la manicurista como para los clientes.

Estos compuestos químicos, pueden causar dermatitis por contacto; debido a que con frecuencia resulta difícil decir cuál producto químico está causando sensibilidad o alergias en los salones para el cuidado de uñas, es mejor controlar la exposición.

Por lo que todos los procedimientos estéticos tienen sus pro y contras, pero si ya estás decidida a usar uñas acrílicas, las recomendaciones son acudir a especialistas que cumplan con las normas y procedimientos adecuados. Además de utilizar bloqueador solar media hora antes de hacerte las uñas, asegurarte que el lugar al que asistes cuenta con la limpieza necesaria y no olvides retirar totalmente los restos del esmalte, exfoliar e hidratar tus manos cuando te las retiren.

