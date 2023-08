´Tunden´ en redes a Mar de Regil por su ´exótico´ y costoso arte

¿Recuerdas a ese compañero o compañera en la escuela que vendía dibujos a 10 o 20 pesos? Y lo peor es que, en muchas ocasiones, estos ni siquiera eran buenos, pero los comprabas por simpatía o simplemente porque tenías unas monedas de sobra.

Ahí es cuando preguntamos, si 30 años después supieras que esta persona está vendiendo sus dibujos (malos, hay que decirlo) en cerca de cinco mil pesos, ¿Qué dirías al respecto?

Pues algo así es lo que ha experimentado Mar de Regil, hija de la muy popular actriz Bárbara de Regil, quien decidió incursionar como artista.

Y sí, su obra ya dio mucho de qué hablar, aunque siendo honestos no por ser, digamos, de lo mejor o lo más original que hayas visto.

Redes sociales

El ´arte´ de Mar de Regil

Resulta que la joven decidió abrir una cuenta de Instagram donde comparte algunos dibujos, al parecer inspirados en la cultura pop; sin embargo, lo que ha llamado la atención son los precios en los que Mar de Regil estaría vendiéndolos.

"Nos están llegando mensajitos respecto a los cuadros; estoy súper emocionada; sé que no soy Picasso pero es para que tengan un pedacito mío", comparte en un video fijado en sus historias de Instagram.

Redes sociales

"Estoy emocionada en saber quién será la primera persona que tenga un cuadro mío", expresa De Regil con una sonrisa en el rostro, para acto seguido detallar un poco más sobre su proceso creativo.

"Puedo hacer cuadros personalizados, pero me es más fácil si me mandan una foto tipo Pinterest o algo así para que me den una idea de lo que quieren o si quieren uno de la página y le quieren cambiar cierta cosita o cierto color; lo que sea, yo lo puedo hacer".

Aunque como puedes imaginar, el arte compartido por Mar de Regil y los precios ´accesibles´ a los que afirman se venden sus obras no han sido muy bien recibidos, y las redes sociales suelen no perdonar este tipo de situaciones.

"Neta es broma 3700 por los cuadros c... de Mar de Regil verdad?", "lo de Mar de Regil es una mant4da de m4dre", "no sé si me da más coraje o risa la burbuja en la que vive Mar de Regil", entre otros comentarios.

Aunque hubo otros que no defendieron al ´talento´ de la joven hija de Bárbara de Regil, solo expresaron que, si no es del gusto popular, tampoco es válido hacer mofa de lo que hacen los demás.

¿Qué opinas? En verdad son malos sus cuadros o solo es un intento más para hacerse popular a costillas de lo que sea, incluido el ´hate´ de internet.