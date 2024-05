Surfista mexicana sorprende al desafiar las olas vestida de huipil (+ VIDEO)

En redes sociales, un video de la surfista mexicana Patricia Ornelas ha captado la atención de millones de internautas. En el clip, que se ha vuelto viral, se puede ver a la joven desafiando las olas mientras lleva un huipil tradicional. El atuendo de Ornelas consiste en una blusa bordada en tonos oscuros y una falda de color morado claro.

El video, publicado en la cuenta de TikTok de Patricia Ornelas, ha acumulado más de tres millones de reproducciones. Aunque dura solo 20 segundos, las imágenes muestran el impresionante dominio de Ornelas sobre las olas, lo que ha generado una avalancha de comentarios positivos.

"Representando mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de haber nacido en estas tierras. Compartiendo mi cultura para un proyecto que nació en Filipinas, perlas del mar,