Starbucks, en la mira por comida con cucarachas (+Video)

Las cafeterías Starbucks han tenido un crecimiento impresionante en México, y si bien sus bebidas son algo costosas en comparación con otros negocios locales, muchos siguen prefiriendo la experiencia que representa el ir a estos lugares.

Sin embargo, hoy están en la mira por lo ocurrido en una de sus franquicias y que ha generado tremendos comentarios negativos en las redes sociales.

¿Gusta cucarachas con su café?

EL usuario de Tiktok @giovaniczares fue quien exhibió el incómodo momento en una sucursal de Starbucks en la ciudad de Querétaro, para ser más exactos en la plaza Ubika Universidad, localizada en la avenida Poniente.

En el video, puede verse cómo unas pequeñas cucarachas están caminando tranquilamente dentro del aparador donde se exhibe la comida, que en esta cafetería se caracteriza por no ser nada barata y que, al parecer, no es tan fresca como afirman.

Y los comentarios no se hicieron esperar: "esas no son cualquier cucaracha, son de Starbucks, son de clase alta"; "lo bueno es que esos no los venden, son de muestra... espero"; "cucarachas pero de Starbucks, carísimas por cierto".

Y sí, los mensajes de que se trataba de proteína extra no faltaron entre las reacciones que dejó este video.

No faltó quien señaló que este tipo de situaciones también ocurren en otros lugares del país y nadie hace tanto alboroto; sin embargo, muchos respondieron que por la ´experiencia´ que vende la cafetería la presencia de estos insectos no es lo que uno esperaría en sus sucursales.

¿Volverías a consumir en un lugar donde hayas visto cucarachas cerca de los alimentos? ¿Te ha tocado ser testigo de algo parecido?