¡Se hace viral! mujer invita desconocidos a su fiesta y luego los corre (+Video)

Una fiesta infantil en Zuazua, Nuevo León, se convirtió en el centro de una polémica viral tras la decisión de la anfitriona, Vanessa Brillit, de pedir a los asistentes no invitados originalmente que abandonaran el evento.

La situación comenzó cuando Vanessa, enfrentando la ausencia de invitados al cumpleaños de su hija, recurrió a Facebook para extender una invitación abierta.

"Quien guste venir a la fiesta de mi niña en Portal del Norte Calle Roble #400 Quinta La Roca, tenemos DJ, vendrá Tiempo Mágico a las 8:30 y grupo terminando el show. No ha llegado nadie así que no me quiero quedar con toda la comida".

Señalaba la publicación.

¡Mujer invita desconocidos a su fiesta y luego los corre!

Ante ello, la comunidad respondió con solidaridad, recordando eventos similares como los XV de Rubí, cuando la quinta se llenó de personas dispuestas a celebrar con la niña. Sin embargo, la situación cambió cuando Vanessa pidió a los recién llegados que se retiraran, argumentando que era un festejo familiar.

La acción de Vanessa generó una mezcla de reacciones, desde memes y burlas hasta críticas y decepción, especialmente porque muchos de los asistentes habían llevado regalos y niños pequeños. La discusión se intensificó cuando algunos acusaron a Vanessa de ser grosera y de querer quedarse con los regalos sin ofrecer hospitalidad.

En respuesta a la indignación, Vanessa se comprometió a devolver todos los regalos y explicó que la fiesta se había salido de control, con niños en riesgo en la alberca y el dueño de la quinta preocupado por el exceso de invitados. A pesar de su explicación, la controversia continúa en redes sociales, con opiniones divididas sobre la adecuada gestión de la situación.

La fiesta de Vanessa Brillit se ha convertido en un tema de debate, ilustrando las complejidades de la interacción social en la era digital y las consecuencias inesperadas de actos de desesperación y solidaridad.

¿Qué te parece?