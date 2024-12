¿Rocío Sánchez Azuara tiene su propia skin en Fortnite? Esto sabemos de la posible colaboración

Usuarios en redes sociales han quedado con la boca abierta luego de viralizarse una imagen en la que Rocío Sánchez Azuara, conductora del programa de TV Azteca Acércate a Rocío, supuestamente habría recibido su propia skin en el popular videojuego Fortnite.

El legendario Battle Royale de Epic Games es conocido por añadir y avatares inspirados en celebridades e influencers como Snoop Dogg y ElRubiusOMG, y esta sorpresiva adición de la presentadora de 61 años ha causado sensación entre sus seguidores.

Ya que, según afirman, este logro la convertiría en la primera presentadora de hablahispana, así como en la primera celebridad mexicana en ser añadida al popular videojuego.

Rocío Sánchez, ¿de verdad fue añadida a Fortnite?

Sin embargo, y pese a la ilusión y expectativa que esto causó entre jugadores y televidentes del programa de Sánchez Azuara, esta nueva skin de Fortnite NO se trata de la conductora mexicana.

A pesar de que para muchos fue muy grande el parecido entre la presentadora y la imagen de esta figura femenina y rubia, razón por la cual se viralizó en redes la comparativa, a través de la cuenta oficial de Fortnite se puede confirmar que esta skin se trata en realidad de la cantante estadounidense Mariah Carey.

La cantante de 55 años es mundialmente conocida por ser la intérprete del tema ´All I Want For Christmas Is You´, muy popular durante estas fechas, y misma razón por la que el videojuego decidió hacer esta colaboración para celebrar la temporada navideña.

La skin de Mariah Carey en Fortnite contará con dos versiones: una usando un traje de Santa Claus y otra con un glamoroso atuendo dorado, inspirado en la portada de su álbum The Emancipation of Mimi, y estará disponible en la tienda oficial de Fortnite hasta el 7 de enero de 2025.