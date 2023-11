Ricardo Salinas Pliego busca a pareja estafada con boletos de Luis Miguel

El polémico dueño de Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, suele estar en la mira de las redes sociales por sus inusuales comentarios sobre la política mexicana y sus desencuentros con algunos personajes de cierto partido político.

Sin embargo, recientemente, el ´tío Richie´ se embarcó en una búsqueda tras enterarse de una situación que tiene que ver con Luis Miguel y sus conciertos en la Ciudad de México. Te contamos.

La odisea de Salinas Pliego

En sus redes sociales, el también dueño de TV azteca publicó: "Me cuentan que día de ayer alrededor de las 7:30 pm en la Arena Ciudad de México estaba una pareja de jóvenes... me dijeron que la jovencita lloraba tristemente porque sus boletos resultaron ser INVÁLIDOS".

"Los estafaron y se quedaron sin ver a Luis Miguel, la joven traía pantalón blanco y camisa negra", compartió Salinas Pliego, quien añadió en su publicación algo que llamó mucho la atención de sus seguidores:

"Me gustaría que me ayudaran a encontrarlos para invitarlos a uno de los últimos conciertos porque creo que si no nos ayudamos entre nosotros NADIE nos va a venir a ayudar, necesito pruebas... no vayan a salir vivitos queriendo ir gratis".

Me cuentan que día de ayer al rededor de las 7:30 pm en la @ArenaCdMexico estaba una pareja de jóvenes... me dijeron que la jovencita lloraba tristemente porque sus boletos resultaron ser INVÁLIDOS.



Esto desató una serie de comentarios en la red social X; unos tratando de afirmar que eran las personas afectadas por el fraude, mientras que otros simplemente se burlaban un poco de lo hecho por el empresario y el infortunio de la pareja estafada.

"Porque no ayudas a que México tenga más infraestructura y pagas tus impuestos"; "Era yo, señor, ¿cómo me contacto? Mi novia sigue desconsolada, tanto que su pantalón ya es café"; "Tío,honestamente como sabrás que son ellos ?", fueron algunas de las respuestas de los internautas.

Al momento de esta publicación, Ricardo Salinas Pliego mantenía fijado ese mensaje en su perfil de X, a la espera de que alguien compruebe haber sido la persona estafada.

Esta persona asegura haber sido estafada en el concierto de Luis Miguel; ¿será la persona que busca Salinas Pliego?

Pero el tiempo se agota, pues solo quedan cuatro conciertos de ´el sol´ en la Arena Ciudad de México los días 24, 25, 27 y 28 de noviembre; por cierto, el empresario estuvo regalando boletos para las presentaciones de Luis Miguel a algunos de sus seguidores.

Este caso de fraude podría sumarse a lo que se vivió en las presentaciones de Taylor Swift y Paul McCartney en el Foro Sol, donde varias personas no pudieron entrar al tener boletos falsos.