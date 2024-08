¿Quién es Lady Pays y por qué se hizo tendencia en redes sociales?

La joven emprendedora mexicana, Sandra Lizeth González, es conocida en el municipio de Guadalupe, Nuevo León por dedicarse a la venta de postres, específicamente pays, en las avenidas de dicho municipio. Su reconocimiento le valió el apodo de ´Lady Pays´, el cual adoptó para su negocio.

Sin embargo, en las últimas horas, la emprendedora ha sido tendencia en redes sociales debido a una usuaria que compartió su experiencia tras adquirir uno de estos postres, y no precisamente por algo positivo.

"Pensé que sería la única, pero ya vi que no; se podrá excusar con el sol, pero las patas de las cucarachas no salen por el sol, salen por no tener higiene. $40 pesos por hongos y cucarachas y asoleados (y no salgan con q es envidia jajajajajaja)", escribió la usuaria.