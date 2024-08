¡Que susto! por lluvia, personas quedan atrapadas en el aire en juego de Six Flags: esto pasó (+Video)

Un grupo de personas que se encontraban en el parque de diversiones Six Flags en la Ciudad de México, vivieron momentos de tensión la tarde del 21 de agosto de 2024, cuando una fuerte lluvia obligó a detener los juegos mecánicos para evitar accidentes.

Los visitantes quedaron atrapados en el aire, a una altura de aproximadamente 24 pisos, en medio de la lluvia y una densa niebla que aumentaba la sensación de vacío y vértigo.





Escena de pánico

Videos compartidos en redes sociales mostraron a los asistentes atrapados en el juego Supergirl Sky Flight, uno de los más extremos del parque.

La vista desde las alturas, combinada con la lluvia y la niebla, creó una escena aterradora, especialmente para aquellos con miedo a las alturas. La seguridad del parque, sin embargo, actuó rápidamente para garantizar la integridad de todos los presentes.

Terror en las alturas: Por la fuerte lluvia que azotó ayer a la CDMX, el juego "Supergirl" de Six Flags fue detenido por varios minutos, dejando a varias personas atrapadas a más de 70 metros de altura.



Videos en redes sociales mostraban la vista desde el juego. El descenso del juego fue lento y controlado, pues la atracción Supergirl Sky Flight, alcanza velocidades de hasta 64 kilómetros por hora y una altura de 24 pisos, fue detenido hasta que la lluvia cesó.

Afortunadamente, no se reportaron heridos y todos los visitantes fueron evacuados de manera segura.

Más casos se han viralizado en Six Flags

Este como otros incidentes en Six Flags se han viralizado en redes sociales, tales como:

- Medusa Steel Coaster:

En junio de 2023, el juego "Medusa" en Six Flags México tuvo una falla que obligó a evacuar a los pasajeros desde la cima de la montaña rusa. Los sistemas de seguridad detectaron variaciones y el juego se detuvo en un lugar seguro.

- Superman:

En abril de 2023, el famoso juego "Superman" también sufrió una avería y quedó detenido en las alturas durante 30 minutos. Los visitantes tuvieron que descender utilizando las escaleras integradas en la montaña rusa.

- El Pingüino:

En noviembre de 2020, un joven salió disparado del juego "El Pingüino" en Six Flags México, sufriendo un traumatismo craneoencefálico. Aunque hubo confusión sobre su estado, el parque informó que estaba estable y el juego fue cerrado temporalmente para una inspección exhaustiva.

- The Joker:

En mayo de 2017, la montaña rusa "The Joker" en Six Flags Over Texas dejó varados a ocho estudiantes hasta las 3 a.m. debido a un mal funcionamiento. El rescate tomó tres horas, pero afortunadamente, nadie resultó herido.

