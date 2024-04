¿Qué pasó con ´Martha´, la acosadora de ´Baby reindeer´, en la serie?

La serie "Baby Reindeer" está causando sensación en Netflix, y los fanáticos están ansiosos por descubrir más sobre la historia detrás de la trama. La serie, basada en hechos reales, sigue la peligrosa obsesión de una mujer hacia un comediante, Richard Gadd.

Los espectadores han estado investigando y han localizado a la mujer que Gadd retrata en la serie, quien afirma que los hechos no sucedieron como él los narra. Esta revelación ha añadido aún más intriga a la trama, generando un intenso debate sobre lo que realmente ocurrió entre Richard Gadd y la mujer identificada como 'Martha'.

Este éxito de Netflix se une a una lista creciente de producciones basadas en hechos reales que han cautivado al público, como "Griselda", que relata la vida de una narcotraficante en Miami, y "Los sobrevivientes de los Andes", que recibió reconocimiento en los Premios Oscar. La serie "Baby Reindeer" continúa atrapando la atención de los espectadores con su fascinante historia de obsesión y sus impactantes revelaciones sobre la vida real de Richard Gadd y su acosadora

En la serie "Baby Reindeer", el personaje de 'Martha' es interpretado por la talentosa actriz Jessica Gunning, quien logra transmitir de manera sensible los problemas de salud mental que desencadenan la persecución hacia 'Donny Dunn' en la trama. El protagonista, Richard Gadd, ha elogiado la elección de Gunning como perfecta para el papel.

Bebé reno / Netflix

En la ficción, 'Donny Dunn' inicialmente no recibe una respuesta favorable de las autoridades cuando denuncia las peligrosas aproximaciones de 'Martha'. Sin embargo, son los mensajes amenazantes los que finalmente movilizan las acciones judiciales. En la serie, 'Martha' es condenada a 9 meses de prisión, y 'Donny' recibe una orden de restricción por los próximos cinco años.

En cuanto a la realidad, Richard Gadd ha mencionado en entrevistas que por "motivos legales y artísticos" cambió el nombre y la apariencia de la mujer. Aunque se reservó varios episodios de pesadilla que vivió, asegura que ninguna de las historias relatadas es falsa.

Bebé reno / Netflix

Gadd no ha proporcionado muchos detalles sobre el paradero actual de la mujer, pero en una entrevista con Variety dijo:

"Debido a dónde terminaron las cosas en la vida real, no es una preocupación para mí"

En la serie, 'Martha' recibe una sentencia, pero en conversación con The Times, Gadd mencionó que "no quería enviar a prisión a alguien que tenía ese nivel de enfermedad mental", lo que sugiere que pudieron haber llegado a un acuerdo y que ella posiblemente no cumplió una pena de prisión.

¿Qué dijo la acosadora de Richard Gadd tras el lanzamiento de la serie?

Tras el lanzamiento de la serie "Baby Reindeer", el periódico británico Daily Record publicó una entrevista con la mujer identificada como la supuesta acosadora de Richard Gadd, quien apareció después de que los fanáticos de la serie la localizaran. En sus declaraciones, afirmó ser víctima de acoso y violencia.

"Aquí soy la víctima, no Richard Gadd. He recibido amenazas de muerte como resultado de su programa a pesar de que muchas de las cosas que afirmó simplemente no son ciertas"

La mujer, cuya identidad no fue revelada, aseguró que han pasado 12 años desde que vio por última vez a Gadd. Además, comparó su situación con la del actor Johnny Depp y su exesposa Amber Heard, afirmando sentirse perseguida como Depp y siendo atacada por personas en línea.

Martha, Serie Bebé Reno /Netflix

Estas declaraciones añaden un nuevo y controvertido capítulo a la historia que inspiró la serie "Baby Reindeer", generando un debate sobre la veracidad de los eventos narrados en la ficción y sus implicaciones en la vida real.