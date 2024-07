¿Qué es Meta AI de WhatsApp? Así funciona esta actualización

La app de mensajería WhatsApp suele sorprender con sus actualizaciones; varios usuarios en México han reportado que en sus teléfonos ya está disponible Meta AI, componente de inteligencia artificial que ofrece nuevas posibilidades al momento de enviar mensajes.

Ahora bien, ¿para qué me sirve Meta AI en WhatsApp? Esto es lo que sabemos al respecto.

¿Qué es Meta AI de WhatsApp?

Esta herramienta de a poco ha ido ganando usuarios es Australia, Canadá, Jamaica, Sudáfrica, Nueva Zelandia y, por supuesto, también en México.

Meta IA te permite, entre otras cosas:

Buscar o hacer preguntas a la IA. Desde la función de Búsqueda en los chats, puedes escribir dudas o cuestionamientos y Meta IA los responderá.

a la IA. Desde la función de Búsqueda en los chats, puedes escribir dudas o cuestionamientos y Meta IA los responderá. Imágenes y videos al instante. Basada en la IA Llama 3, puedes realizar la búsqueda de imágenes casi de forma inmediata al ingresar algunas palabras.

Estos son solo algunos de los alcances que Meta IA tiene para los usuarios; al estar en una fase de introducción, es probable que por ahora varias persona no hayan recibido dicha actualización, por lo que aún falta por ver qué más puede hacer esta nueva función de WhatsApp.

Aunque no te desanimes; si aún no has recibido Meta AI en tu celular, esta actualización también se ha expandido a otras apps de Meta como el Messenger de Facebook, con las mismas capacidades que en WhatsApp.

¿Crees que estas herramientas son de utilidad para todos los usuarios?