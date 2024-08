PlayStation Plus: lista de juegos gratis para septiembre

Este 29 de agosto, PlayStation ha dado a conocer los juegos que serán gratuitos para quienes cuenten con una suscripción Plus; a través de su blog oficial, el gigante de los videojuegos anunció que los usuarios de consolas PS4 y PS5 podrán hacerse de tres títulos bastante interesantes.

¿Qué juegos serán gratis en septiembre en PlayStation Plus?

Si eres amante de los deportes, de la magia y de las historias donde tienes que sobrevivir en un mundo salido de una pesadilla, los juegos que PlayStation tiene gratis en septiembre sin duda son para ti.

Quidditch Champions

Sumérgete de nueva cuenta en el mundo mágico de Harry Potter y vuélvete todo un campeón de Quidditch con este título, que te permitirá jugar solo o en partidas cooperativas para aumentar la diversión.

Además, podrás explorar áreas nunca antes vistas en esta increíble aventura donde podrás volverte incluso el capeón mundial de este mágico deporte.

MLB The Show 24

Conviértete en una leyenda de la pelota caliente; podrás iniciar desde las ligas menores y subir poco a poco hasta las Grandes Ligas y demostrar que tienes lo necesario para ser el nuevo referente de la MLB.

Supera las derrotas y aprende de ellas y así te vuelvas el protagonista de la próxima gran historia del diamante a nivel mundial.

Little Nightmares II

En esta nueva historia controlarás a Mono, quien tratará de descubrir los secretos de un misterioso lugar; en compañía de Six, el protagonista del primer juego, eres la única esperanza para todos en este extraño lugar.

Juntos, Mono y Six deberán enfrentar terribles retos y así detener a un mal creciente que amenaza con cubrir toda esta tierra.

Dependiendo de la región en donde te encuentres, estos títulos deberán estar disponibles a partir del 3 de septiembre.

Por otro lado, los juegos LEGO Star Wars The Skywalker Saga, FNAF Security Breach y Ender Lilies: Quietus of the Knights estarán disponibles hasta el día 2 para dar espacio a los tres que te mencionamos anteriormente.