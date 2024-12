Perrito se hace viral tras cumplir manda a la Virgen de Guadalupe

Este 12 de diciembre se conmemora un año más de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac; y aunque muchos son reacios a aceptar esta historia, la realidad es que la fe hacia esta advocación de la Virgen María se extiende más allá de las fronteras de México.

Es en esta época donde salen a la luz historias de personas que han pedido favores y milagros a la llamada morenita del Tepeyac, destacando entre todas estas una que involucra a un perrito y cómo sus dueños pidieron ayuda divina para que pudiera salir bien de una enfermedad.

El milagro de Snoopy

A través de la cuenta de Tiktok @Arturbe78 hemos podido conocer la historia de Snoopy, un pequeño perro de color negro con blanco que, según sus dueños, durante la primera mitad del 2024 comenzó a presentar síntomas de una extraña infección.

Debido a esta situación Snoopy tuvo que permanecer internado ya que los veterinarios no sabían cómo reaccionaría el pequeño can a los medicamentos pues la situación era bastante delicada.

Tiktok @Arturbe78

Y así como muchos hemos hecho en momentos de necesidad, los dueños de Snoopy pidieron ayuda divina para que el perro se mejorara, prometiendo a la Virgen de Guadalupe que si el peludo lograba recuperarse lo llevarían a visitarla en señal de agradecimiento.

Pasó el tiempo y Snoopy logró recuperarse de esta rara enfermedad, por lo que sus dueños lo llevaron al Santuario Guadalupano en Zamora, Michoacán, vestido como todo buen peregrino para dar las gracias a la Virgen por haber sobrepasado esta dura prueba.

Las imágenes compartidas en Tiktok ya superan los 300 mil me gusta y generado diversos comentarios, la mayoría felicitando a Snoopy por cumplir como se debe con la virgencita.

Tiktok @Arturbe78

"Era un perregrino"; "ya no se llama Snoopy, se llama lupito"; "no soy religioso, pero mientras haya un perrito en la historia, habrá un like de mi parte"; "tqm perrito guadalupano" son algunos de los mensajes escritos por quienes han visto la publicación.

Bien dicen que la fe mueve montañas, y siempre es bueno tener presente algo en qué creer en los momentos de necesidad. ¿Qué piensas al respecto?