Perrita conmueve las redes al visitar el cuarto de su dueña fallecida

No cabe duda que nuestras mascotas se vuelven parte de nuestra familia y de nuestra vida; sin embargo, ¿qué pasa cuando partimos antes que ellas?

Muchos hablan que los animales, en especial los perros, suelen olvidar después de un tiempo a sus dueños. Aunque en la historia que te contaremos parece ser que ese no es el caso.

Perrita visita el cuarto de su dueña fallecida

Te presentamos a Federica, una perrita que se ha hecho viral recientemente en redes sociales, aunque no por hacer alguna gracia como la mayoría de sus congéneres que saltan a la fama.

Federica visita el cuarto donde su dueña solía dormir mientras estaba con vida, donde puede quedarse por horas viendo su foto.

El usuario de Twitter @NutriologoGiron relata que su madre, la dueña de Federica, falleció hace poco. Sin embargo, lo que quiso compartir más allá del dolor que siente por su pérdida es la forma en que se comporta la perra.

"Mi madre dejó a su perrita Federica, quien entra a su cuarto a observarla, yo sé que la extraña tanto como yo.

"Federica tiene 13 años viviendo con nosotros, fue traída por mi mamá de 2 meses muy enferma, mi madre la curó y se quedó con nosotros".

En la imagen que compartió junto con estos mensajes, puede verse a la perrita viendo fijamente la fotografía de su dueña, a un lado de la cama en la que solía dormir. En otra foto, el rostro de Federica parece reflejar soledad, lo que ha conmovido a cientos de internautas.

@NutriologoGiron aprovechó para agradecer todos los mensajes recibidos desde que decidió compartir la historia de Federica; algunos de estos dicen:

"Federica es lo más vivo y amoroso que te queda de tu madre, no la desampares nunca"; "Ay no.. me dio mucha tristeza que entre Federica a verla. Que bueno que pueden estar juntos"; "Bueno cuida y ama a Federica, creo que tú madre solo espera eso".

No cabe duda que nuestras mascotas, y en especial los perros, suelen marcar nuestras vidas de formas que aún no podemos entender. ¿Conoces alguna historia similar?