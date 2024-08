Película Deadpool & Wolverine llega a Disney+ ¡te decimos cuándo!

La película Deadpool & Wolverine ha arrasado en taquilla, convirtiéndose en la cinta más taquillera de la temporada. Con la participación estelar de Ryan Reynolds como Deadpool y Hugh Jackman en el papel de Wolverine, esta colaboración de Marvel Studios ha capturado la atención de millones de espectadores alrededor del mundo.

¡Película Deadpool & Wolverine, no deja de romperla!

El éxito de la película ha sido tan rotundo que ha superado los mil millones de dólares en recaudación global.

Tambien ha establecido un nuevo récord como la película clasificada R (para mayores de 18 años) más taquillera de la historia, desbancando a La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que mantuvo el título durante dos décadas.

En todo el mundo estan fascinados y no es para menos, la espera hizo que la película fuera recibida por los fans con mucha emoción y lo siguen demostrando.

En términos de recaudación, la película ha tenido un desempeño destacado en diversos países, con China liderando la lista con 54,8 millones de dólares, seguido por el Reino Unido con 54,4 millones y México con 38,2 millones.

Otros países como Australia, Alemania, Francia, Brasil, España, India e Italia también han contribuido significativamente al éxito financiero de la cinta.

¿Cuándo se estrena Deadpool & Wolverine en Disney+?

Para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de ver Deadpool & Wolverine en cines o desean disfrutarla nuevamente desde la comodidad de su hogar, surge la pregunta de cuándo estará disponible en Disney Plus.

Aunque la plataforma de streaming de The Walt Disney Company aún no ha confirmado una fecha oficial, basándose en el patrón habitual de lanzamiento de otras películas en Disney Plus, es probable que Deadpool & Wolverine llegue a la plataforma aproximadamente 90 días después de su estreno en cines.

Por lo tanto, se estima que la película estará disponible en Disney Plus a partir de la primera semana de noviembre de 2024.

¿Qué opinas?