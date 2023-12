Pareja tiene cita en Costco y derrite las redes ¡Que elegancia la de Francia!

Costo se ha convertido en una de las cadenas extranjeras más populares del momento, esto, por ni más ni menos que sus pasteles, que han sido una lluvia de publicidad, pues en México, la reventa de sus postres es uno de los negocios actuales.

Tanto es el auge de los pasteles, que en algún momento, Costco, restringió la cantidad de ellos que se podía vender por persona, aunque esto no duró mucho tiempo, pues ahora, se han viralizado, fotos y videos de personas que hacen de todo por tener en sus manos una de estas delicias.

Ahora, Costo se volvió a convertir en tendencia, esta vez no por las largas filas para entrar a sus instalaciones o por las peleas entre clientes que buscan conseguir sus postres, si no por una pareja que decidió tener una cena romántica en un Costco.

En las imágenes, los enamorados, se encontraban degustando sus alimentos en platos de porcelana, manteles y velas, llamaron la atención de varias personas que se encontraban en el lugar realizando sus compras, ya que no es casual ver este tipo de citas en esta tienda.

Hasta el momento no se sabe en que tienda Costco ocurrió, lo cierto es que los dos "tortolitos" derritieron las redes sociales con todo tipo de comentarios.

El video cuenta con más de 6 millones de reproducciones y más de 900 mil me gusta, diviendo opiniones entre los usuarios, desde quien halaga la cita, hasta quien señala que 'no es un lugar adecuado'.

Aunque estas imágenes y videos, dividieron comentarios, lo cierto es que todos o la mayoría de los enamorados, en más de una ocasión, no se fijan en el lugar o regalos lujosos, solo en pasar un rato agradable con la persona favorita.

"No me sorprende la cita, me sorprende que ese Costco esté vacío", "Al menos se ve más elegante que cuando Mariano invitó a Teresa a cenar a la azotea", "Si el detalle es allí, y ella acepta. Entonces es la indicada"," Muy bien, a algunas ni las sacan", "Ese hombre supo lo que es resolver".

Son algunos de los comentarios.

¿Qué te parece? ¿Tendrías una cita romántica en Costco?