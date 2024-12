"Papelera oculta" de WhatsApp: así puedes liberar espacio en tu teléfono

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, y en nuestro país en particular, por su conveniencia y funciones entretenidas que conectan a millones de usuarios en tiempo real a través de mensajería.

Sin embargo, debido a esto es también una de las que más almacenamiento consume en nuestros dispositivos celulares, ya que constantemente se envían archivos como documentos, fotos, videos o GIFS.

La mayoría de estos archivos pueden ser eliminados manualmente, pero otros se quedan almacenados sin que nos percatemos, potencialmente ocupando espacio de más en tu dispositivo, provocando que el rendimiento disminuya.

Así puedes eliminar archivos de la "papelera oculta" de WhatsApp

Decimos "oculta" porque WhatsApp no cuenta como tal con una papelera donde se puedan eliminar archivos, pero existen métodos que te permiten administrar el almacenamiento y liberar espacio deshaciéndote de fotos y videos de gran tamaño que quizá ya no uses.

Consiste simplemente en borrar la caché de la aplicación, misma que contiene datos temporales que se acumulan con el uso, y a la que puedes acceder de la siguiente forma:

En tu celular, accede a Configuración y a Aplicaciones

Busca en la lista de aplicaciones a WhatsApp

a Pulsa Almacenamiento y elige la opción Borrar caché

Otros métodos para administrar archivos de gran tamaño en WhatsApp y liberar memoria son:

Desde la propia aplicación , accede a Almacenamiento y Administrar almacenamiento

, accede a y Pulsa en De más de 5 MB

Podrás ver los archivos de tamaño superior al mencionado, analízalos y elimina los que consideres que no utilizarás.

Si regularmente recibes archivos pesados, como videos o documentos, esta opción te permite eliminar aquellos que más espacio te ocupan, y que quizá no recordabas que tenías guardados.

Por otro lado, con la creación de los canales de WhatsApp, es probable que aquellos que sigas generen constantemente imágenes, videos y GIFS que se almacenan en tu dispositivo; para eliminar estos archivos, sigue los siguientes pasos:

Desde los Ajustes de la app, dirígete a Almacenamiento y datos

y datos Pulsa en Administrar almacenamiento

Haz clic en la sección de Canales

Elige Detalles del almacenamiento y selecciona los canales que deseas limpiar

De este modo, los archivos provenientes de los canales seleccionados se eliminarán, y dejarán de consumirte espacio.