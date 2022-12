"Dame tu celular o te pico"; Niño de 8 años asalta a sus vecinos (+Video)

Vendedores del mercado 16 de septiembre, han identificado a un niño de entre ocho y diez años de edad que asalta con un arma punzocortante en las instalaciones de este centro de abastecimiento, señalaron que únicamente se lleva los celulares y en ocasiones busca robar el dinero de la venta del día en algunos negocios.

De acuerdo con María Terrón, vendedora del mercado, el niño es habitante del Barrio de Zopilocalco, considerada de las más inseguras de Toluca, los comerciantes han buscado a los padres y la abuela del menor, para que pongan un alto a la conducta del niño, quienes no se han molestado en hacer algo al respecto.

Una de las afectadas proporcionó el video que grabó su nieto adolescente durante un intento de asalto por parte del niño, en el que se le escucha exigiendo el celular acompañado de un "dámelo o te pico".

Niño asaltante en Toluca; una problemática

"Nosotros hemos hablado con sus familiares, les hemos pedido que hagan algo, que no lo dejen salir. Ellos no son vendedores, comerciantes, bueno podrían tener algún negocio pero ambulante en la zona, pero su abuela, con quien ya hablé, no hizo nada", externó Toñita.

"si no hacen algo será peor con el tiempo, ya es un asaltante, ¿esperan que sí pique a alguien?"

Agregó que hasta el momento saben que solo ha asaltado a adolescentes que atraviesa por la zona, a quienes les quita el celular y en algunos comercios se ha metido para llevarse la ganancia del día.

