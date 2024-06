Murciélago muerde a cantante Taylor Momsen a medio concierto (+Video)

Taylor Momsen, cantante y actriz estadounidense, vivió el que probablemente será uno de los momentos más virales del año cuando durante un concierto fue mordida por un murciélago.

El curioso momento ocurrió durante su presentación en el estadio La Cartuja, en Sevilla, España, mientras interpretaba el tema Witches Burn. Por fortuna, el hecho quedó captado en video.

Momsen, quien es muy conocida por su participación en la serie Gossip Girl, narró en su cuenta de Instagram:

"Un momento muy Rock and Roll; en Sevilla cuando cantaba Witches Burn un murciélago voló hacia mí y se agarró a mi pierna; yo estaba cantando y no tenía idea hasta que la multitud gritó y lo apuntó. Fue lindo pero sí, me mordió. Vacunas para la rabia las próximas dos semanas".

En el video que circula en redes sociales puede verse precisamente a Momsen muy concentrada en su performance cuando el pequeño murciélago llega y se aferra a su pierna sin que ella lo note; al menos hasta que su asistente logró despegar al animal de la artista.

El espectáculo tuvo que continuar, aunque luego del show Taylor Momsen tuvo que ser llevada al médico a una revisión para que, efectivamente, le fuera impuesto un tratamiento contra la rabia como medida preventiva.

¿Qué hubieras hecho en una situación parecida? Aunque la artista lo tomó con bastante humor, la realidad es que una mordedura de murciélago puede ser algo serio si no se toman ciertas medidas a tiempo.

Ok...this perspective freaks me out a little bit #Batgirl part 4...it´s not old news to me until the rabies shots are over... #wtf pic.twitter.com/ifTcIP1qWJ