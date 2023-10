Mono roba un iPhone e intenta huir y le dan a cambio una fruta (+Video)

Seguramente has escuchado la frase "Simio no mata simio" de la famosa cinta de Franklin Schaffner, diálogo de la película que se ha utilizado para recordar la confianza que hay entre dos personas y que no puede haber traición. Esta frase ha hecho honor a una escena que se vio en la isla de Bali, Indonesia, entre una mujer y un mono de cola larga.

Este tipo de monos son conocidos por estar libres en las calles de ese país y pueden llegar a ser muy agresivos y poco amigables con los turistas, quienes en ocasiones son víctimas de los robos de estos monos, tal como le sucedió a una mujer que fue de vacaciones a la isla ubicada en oriente del planeta, te contamos esta historia que se convirtió en una chistosa anécdota.

Mono roba un iPhone e intenta huir

A través de un video compartido en la plataforma donde los videos se hacen virales en cuestión de segundos, así es, en TikTok, se ha vuelto tendencia la escena en que una señora "negocia" con este mono de cola larga cuando el simio le robó su iPhone, uno de los teléfonos más caros del mercado de telefonía móvil.

Y es que gracias al buen olfato de estos monos, uno de ellos logró ver que la mujer tenía fruta en su bolso, y por instinto, el macaco le arrebató de mala gana el teléfono de Apple, obligando a la señora a buscar comida entre sus pertenencias.

"Te doy dos frutos y me das mi iPhone"

Ante el robo, la señora encontró un par de Salak, un fruto tropical de la isla de Bali muy común de encontrar en los mercados de Indonesia, parecido a un rambután, quien le ofreció uno y este lo tomó con una mano sin soltar el teléfono. Al no soltar este caro dispositivo, la turista decidió regalarle un segundo fruto para que lo tomara con la otra mano y así soltar su teléfono.

Finalmente, el mono suelta lo que parece ser un iPhone 14, ya que se observa que es de dos cámaras en diagonal y de color blanco característico de Apple, a lo que la mujer inmediatamente tomó su celular para guardarlo.

Estas escenas son muy comunes en Indonesia, debido a que los monos son más listos de lo que la gente piensa y saben cuál es nuestra debilidad para conseguir lo que quieren y saben que si te quitan algo que aprecias mucho, lo tomarán para que le des comida para que puedas recuperar tus objetos personales más atesorados.