Medias de abejita: ¿de qué trata esta tendencia? (+Video)

Si eres una de esas personas que pasan el tiempo recorriendo Tiktok, seguramente ya te encontraste con los videos que hacen referencia a una tendencia llamada ´medias de abejita´, la cual se ha hecho bastante popular en los últimos días.

En los videos, podemos ver cómo una persona entrega a otra un regalo; pero no es cualquier regalo, al parecer se trata de algo que hace que la persona que lo recibe simplemente no pueda contener la emoción, causando uno de esos momentos que quedan grabados por siempre.

Pero, ¿de dónde surgió esta inusual pero bonita tendencia?

¿A qué se refieren las medias de abejita?

Todo el asunto de las medias de abejita surge de un libro llamado Yo antes de ti (Me before you) de la autora británica Jojo Moyes, el cual fue publicado en el año 2012, y que en el 2016 fue adaptado al cine.

La historia gira en torno a Louisa Clark (Emilia Clarke), quien pasa de trabajar en una cafetería a ser la empleada de la familia de Will Traynor (Sam Clafin), a quien debe cuidar ya que este quedó tetrapléjico en un accidente.

Conforme pasa el tiempo, Louisa y Will van generando un vínculo amoroso, y el cual queda grabado con un gesto muy especial que él tiene con ella.

En un momento de la película, Louisa narra a Will que, cuando era niña, su madre le regaló unas botas para la lluvia, las cuales complementaba con unas medias de abejita y que eran su atuendo favorito.

"De franjas negras y amarillas y le juro que me encantaba tener las piernas con franjas"; Will le pregunta qué ocurrió con las botas y las medias, a lo que ella responde: "Dejaron de quedarme. Se me rompió el corazón y ya no fabrican esas medias. Al menos no para adultas".

Al poco tiempo se da el cumpleaños de Louisa, quien amablemente invita a Will a un pequeño convivio familiar donde también está presente su novio, con quien ya no congenia tanto.

Durante la entrega de regalos (algunos de los cuales no fueron muy agradables), Will le dice que tiene un regalo para ella: se trata de un par de medias de abejita, iguales a las que ella usaba de niña, pero esta vez para adulto.

Y aunque más adelante, tanto en la película como en el libro las medias de abejita se vuelven un símbolo de la independencia de Louisa, en redes sociales han adoptado la imagen del regalo casi imposible, y que de una u otra manera se hace realidad.

¿Recuerdas haber vivido algún momento similar?