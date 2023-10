Mamá genera polémica al prohibir las pijamadas; ¿estás de acuerdo? (+Video)

Todos conocemos a esa mamá extremadamente posesiva; sin embargo, hasta la mujer más controladora, a veces, permite que sus hijos salgan a divertirse con amigos.

Sin embargo, ha revivido en redes el extraño caso de una mujer estadounidense, que afirma no permitirá que sus descendientes pasen la noche en casa ajena; te contamos.

´No permito pijamadas´

Se trata de Tara Huck, habitante de Virginia, en los Estados Unidos, quien hace ya unos años compartió un video en su cuneta de TikTok y que ha resurgido recientemente.

La mujer compartió ´tres opiniones impopulares´ respecto a la crianza de los hijos:

No permito pijamadas

Mientras que terminen sus deberes, no limito el tiempo frente a la pantalla (televisión, computadora, móviles, videojuegos)

Si no comen lo que preparo, no comen

Y sí, estas ideas han generado desde entonces un larguísimo debate en la publicación, con opiniones variadas en torno a la crianza de las y los hijos. Te sorprenderá saber que hay muchas mujeres que están de acuerdo con el no permitir las pijamadas.

"Es triste que los niños ahora no puedan experimentar una pijamada como eran antes"; "no hacemos pijamadas porque no confiamos en otras personas, y no quiero ver a los hijos de otros"; "si tu hijo quiere que un amigo se quede a dormir, permítelo; no sabemos si tendrá por esa noche una buena cena y una cama tibia".

Muchas de las mujeres que comentaron la publicación estuvieron de acuerdo en una cosa: el mundo se ha vuelto un lugar muy extraño y cada vez son menos las personas en las que se puede confiar, lo que sería el principal motivo para evitar estos permisos a sus hijos.

¿Estás de acuerdo en estas tres reglas? Si eres jefe o jefa de familia, ¿actuarías de la misma manera?