Lomitos ya no lloran, lomitos facturan saludos

Con un atuendo peculiar, playera, lentes negros, pañuelo, sombrero texano y una pipa, un lomito llama la atención de propios y extraños.

El video circula en redes sociales y ha desatado diversos comentarios, tanto positivos como negativos, pues algunos consideran un abuso contra el animalito.

Este can te saluda sólo a cambio de un billete o una moneda. De esta forma es como demuestra su afecto a los humanos.

Gracias a las redes sociales podemos conocer este tipo de historias, pues un video subido a TikTok y otras redes como Facebook, muestra cómo el lomito se dedica a saludar a la gente de la calle que se acercan a él.

En este clip publicado por @msalva28, se aprecia cómo pasa primero una mujer, le deja dinero y lo saluda, posteriormente llega otra joven e intenta saludarlo sin dejar nada en su bote, a esto, el lomito hace caso omiso al saludo.

Una vez que la mujer deposita un billete en el bote del perrito, ahora si el can la saluda sin ningún problema, enfundado con una playera, lentes negros, pañuelo, sombrero texano y una pipa en el hocico.

´Gracias por la foto, pero no olvides que no me gusta la gente ´barata´", se alcanza a leer en el letrero.

De acuerdo al entorno y al idioma en el que está su letrero se presume que este singular perrito se puede localizar en alguna parte de los Estados Unidos.