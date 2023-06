Las mejores plantas para bajar la temperatura de tu casa

Mitigar el calor de verano es una tarea que cada vez resulta más complicada con las altas temperaturas que se registran año con año. Si bien, el aire acondicionado y los ventiladores pueden ser un buen aliado, resulta en facturas de luz altas y un daño ambiental considerable. Aquí te mostraremos otros métodos para reducir la temperatura de nuestro hogar.

Los métodos más tradicionales para combatir las altas temperaturas son hidratarse adecuadamente, usar bloqueador solar, evitar salir a las horas centrales del día y no realizar mayor esfuerzo físico. Dentro de nuestro hogar puede ser una buena opción el uso de plantas, las cuales nos ayudarán a refrescar el ambiente.

No son la alternativa más conocida, por lo que es recomendable conocer exhaustivamente las plantas que debes tener en tu vivienda para no sufrir el calor, y que además no requieren tantos cuidados:

Sansevieria

Esta planta no requiere mucha luz y su llamativo color verde le da más vida a cualquier rincón donde se le coloque. Es sencilla de cultivar y soporta las altas temperaturas, además, está incluida en la lista de las plantas purificadoras del aire.

Aloe candelabro

Es de la familia del aloe vera. Tiene unas flores muy llamativas por lo que también suma mucho en el aspecto decorativo y tampoco requiere cuidados intensivos debido a su gran resistencia y a que tampoco necesita mucho riego.

Areca

Limpia el aire durante el día y filtra el formaldehído y otras sustancias que se desprenden de las paredes, muebles u otros productos que estén barnizados. Esta es de las más recomendables.

Cinta

En sus raíces almacena reservas de agua para aguantar sequías involuntarias. No obstante, el riego adecuado es de dos a tres veces durante el verano y una vez a la semana en el invierno.

Helecho

Estas plantas son grandes productoras de oxígeno, por lo que resultan una gran opción para decorar dormitorios y otros espacios interiores, tienen un hermoso color y su cuidado es fácil.

Poto

Esta es una planta colgante o trepadora. Es muy común verla en los hogares pero, en general, no se conocen al 100% sus beneficios.

¿Por qué las plantas reducen la temperatura?

Las plantas tienen un mecanismo fisiológico llamado transpiración mediante el cual estos seres vivos absorben el calor, evaporan el agua y terminan refrescando cualquier zona en la que se encuentren.

Este fenómeno tiene lugar cuando el agua se evapora de la superficie de las hojas por efectos de la radiación solar, permitiendo así la absorción del agua por las raíces y su transporte a través de la planta hasta las estomas. Al absorber el calor, el agua procede a evaporarse y es lo que refresca el aire que las rodea.