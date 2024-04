Karla Panini: La historia de la exlavandera se hizo internacional; ya reaccionó (+Video)

Nuevamente, la historia de la ´amistad´ entre Karla Panini y Karla Luna, pareja de comediantes que se hicieron famosas con el programa de ´Las Lavanderas´, es tendencia en las redes sociales.

Ahora, una influencer estadounidense se encargó de poner en el escaparate mundial lo que ocurrió entre ambas famosas. Esto sabemos.

Karla Panini, una ´personalidad internacional´.

Fue Stephanie Soo, joven influencer originaria de Corea y radicada en Estados Unidos, quien se encargó de comparar lo hecho por Panini con un popular k-drama llamado Marry my husband.

En su canal de YouTube, Soo publicó un episodio llamado ´Celebridad tiene cáncer, descubre a su esposo engañándola con su mejor amiga y luego ellos se casan después de que ella muere´, donde desglosa la historia que causó el fin de la amistad entre Karla Panini y Karla Luna.

El video, donde se relata ahora para un público extranjero ´la traición´ de Karla Panini al involucrarse sentimentalmente con la pareja de Karla Luna ha generado una enorme controversia más allá de nuestras fronteras.

Paises del mundo donde ya empezaron a odiar a Karla Panini pic.twitter.com/IuQYtguyKu — Tu papi papi... papi chulo (@ElFigurita__) April 25, 2024

Al momento, este episodio del canal de Stehpanie Soo ya alcanzó casi 950 mil visualizaciones y rebasó los 45 mil ´Me Gusta´; y aunque fue publicado desde el 2 de abril, es apenas que está haciéndose popular en nuestro país.

Entre los comentarios puede leerse: "odiar a Karla Panini es deporte nacional de México, es tiempo de hacerlo internacional"; "el vidoe pudo ser más largo si hubieran tocado el escándalo de brujería".

Incluso en ellos recordaron el meme que se ha vuelto tradición en nuestro país: "para los que no son de México, hay una frase que decimos cada que algo no sale bien: ´esto no habría pasado si alguien (Panini) no se hubiera metido con el esposo de su mejor amiga (Luna)´".

Karla Panini reacciona a video de Stehpanie Soo

Para una persona a quien, aparentemente, no le importa mucho el qué dirán, Karla Panini dedicó una larga serie de historias a hablar sobre el video de Stephanie Soo, donde de nueva cuenta salieron a la luz los detalles de su relación con el esposo de su ´amiga´ Karla Luna.

La actriz se limitó a decir que ´la coreana está igual de inventona´, sosteniendo su versión de que fue por ´chismes´ de la familia de Karla Luna que se hizo una mala reputación en las redes sociales, además de dejar una publicación dedicada ´a sus haters´ en la que, palabras más, palabras menos, les dice que ´soporten´.

¿Qué opinas de toda la controversia que se ha generado en torno a Karla Panini? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.