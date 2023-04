Joven narra mala experiencia en Xalapa y redes estallan (+Video)

Xalapa es sin dudas una ciudad de contrastes. A veces la odias y otros días la amas; pero lo que es cierto es que cuando sientes que alguien la ataca, la defenderías hasta con uñas y dientes (con todo y un pambazo como arma).

En días pasados, una joven compartió en redes sociales la experiencia que vivió tras salir de fiesta. Sin embargo, la manera en la cual se refirió directa o indirectamente a la capital de Veracruz no fue del agrado de los internautas.

Contexto

La usuaria que ha sido identificada como PAUGUZES relató cómo tras una salida de antro notó que su bolsa de una reconocida marca "está rota, está marcada, no se le quita"; acto seguido muestra una imagen del artículo que, efectivamente, parece estar dañado.

Lo que parecía ser una simple queja terminó volviéndose algo más, algo así como una especie de invitación a no visitar Xalapa.

"Mi bolsa ya no sirve, todo por ir a esa perra pocilga (sic) Amigos, no vayan a Xalapa, no debí haber salido de casa de mis papás; no vayan a República, es un asco, no vaya a la otra pocilga que no me acuerdo cómo se llama, el Mezontle.

"Eso me pasa por estúpida; neta, den gracias a Dios si van y que no los acuchillen", exclamó enojada la joven, quien al regresar al tema de su bolsa adelantó que la vendería (por si estás interesado en adquirir tan peculiar souvenir).

Reacciones

Estos comentarios generaron diversas reacciones y hasta motes hacia la mujer, los cuales no compartiremos por respeto; sin embargo, también hubieron mensajes que, en parte, apoyaban lo dicho por la afectada.

Hay que decir que quien se tomó con mucho humor el video fue el aludido bar Mezontle, que fiel a su estilo no tardó en responder a lo expresado por la indignada mujer, quien apenas hoy respondió a diversas notas generadas tras el peculiar momento.

En algo estamos de acuerdo con ella, hay cosas más importantes en las cuales un medio de comunicación debería poner atención; sin embargo, también son necesarios momentos como este, que hacen que todos nos olvidemos al menos por un momento de otros pesares.

Y debemos reconocer que quienes recorremos muchas veces las calles de Xalapa tenemos nuestros comentarios "fuera de lugar" respecto a varios establecimientos y las experiencias vividas en cada uno de ellos.

¿Qué opinas al respecto? Por si aún no ves el famoso video, lo dejamos a continuación...

Ahora si me hicieron reír amigos de #Xalapa, ¿Ustedes que opinan jajajajaja? La #Ladypocilga...



Para los que la quieran saludar en Instagram esta como @ pauguzes o @ pauguzes_consultoradeimagen. pic.twitter.com/WW7zZawwVQ — Xalapa ? (@enamoratexalapa) April 26, 2023