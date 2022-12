Influencer que se tatuó ´Messi´ en la cara se arrepiente

Aunque al inició lo presumió muy orgulloso en sus redes, no pasó mucho tiempo para arrepentirse de su decisión.

Mike Jams, un influencer aficionado de la Selección de Argentina que decidió tatuarse en grande, la palabra ´Messi´ en la frente, en honor al capitán del equipo que le dio la copa a su selección, ahora quiere eliminarse el tatuaje, avergonzado.

Jams compartió un video en el que aseguró estar muy arrepentido.

"No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho, de lo que había logrado. Pero debo confesar que estoy arrepentido".

También afirmó que el tatuaje le ha traído cosas negativas.

"Estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje porque en vez de traerme cosas positivas han venido miles de cosas negativas, tanto personal como familiar. Simplemente dicen que no soy un. Buen ejemplo para la sociedad".

De igual forma destacó que quiere volver a ser normal. "No quiero que la gente me mire mal cuando salgo a la calle, que no me critiquen, no se asusten, no digan que soy algo negativo".

Para finalizar dijo que se quiere borrar el tatuaje. "Me quiero borrar el tatuaje, no sé dónde se hacen esos procedimientos pero sí estoy seguro que me lo quiero borrar".