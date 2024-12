Horóscopo Chino 2025: ¿qué animal eres y cuáles son las predicciones?

El año 2024 está a un 'paso' de culminar y con ello, comienza un nuevo ciclo del zodiaco para todos los seguidores de la astrología, pero no solo eso, también el horóscopo chino da paso a un nuevo líder del calendario en 2025, que será la serpiente de madera yin.

En la cultura china, la serpiente es un símbolo de transformación, sabiduría y astucia, por lo que según astrólogos este año será "una invitación a cambiar la piel" y enfrentar profundas transformaciones internas.

Será a partir del 29 de enero de 2025 cuando comience el año nuevo chino, por lo que se cree que dejará atrás al intenso año del dragón, por lo que aquí te traemos las predicciones para cada signo y cual es tu animal según tu fecha de nacimiento ¡checa!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias de todo Veracruz en tiempo real

¿Qué animal soy en el horóscopo chino?

Los 12 signos del horóscopo chino, en su respectivo orden, son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Además de asociarse con un animal, el año en que naciste también define el elemento que te corresponde, que puede ser Metal, Agua, Madera, Fuego o Tierra.

Para saber qué animal eres según el horóscopo chino, identifica el año de tu nacimiento:

Predicciones para los signos en 2025

Rata: es un año de grandes oportunidades para los ratoncitos, en el año de la serpiente, aprovecha las oportunidades, pero pisa con cuidado porque es un año peligroso. Muy bueno, pero peligroso. En todas las cosas hay que ser cauteloso, pero principalmente tratándose de la rata, lo que le gusta es la plata. En los negocios pueden ser estafados, pueden ser engañados.

Buey: Lo que pasa es que la serpiente, el búfalo y el gallo conforman un triángulo de signos que les gusta hacer realidad lo que proponen, o sea, son gente muy conable, muy laboriosa, muy seria. Tienen un muy buen año porque la serpiente los favorece en todo, sobre todo como que los ayuda a recuperarse de años más difíciles. Yo diría que el búfalo realmente tendrá un año lleno de esperanzas y los que lo están pasando mal probablemente tendrán buena salida a sus problemas.

Serpiente: Este es su Ben Ming Nian, su año propio. Se fortalecerá la colaboración entre serpientes de todas las generaciones. Las de 1953 y 1965 guiarán a las de 2001 y de 2013, mientras que las de 1977 aportarán irreverencia y creatividad. Juntos encontrarán soluciones para los desafíos del próximo lustro.

Caballo: Son muy fascinantes porque son gente muy soñadora e idealista, entretenidos, sorprendentes. Van a tener un año libertario porque han estado muy restringidos. No son de estar toda la vida con una pareja.

Cabra: Son amables, sensibles y soñadores. Son alocadas, no piensan mucho cuando tienen que hacer algo. Son de muy buen corazón, bondadosos. Tienen un año especialmente agradable en el aspecto emocional, pueden llegar a buen puerto en el amor.

Mono: Es muy especial, muy vivo y astuto. Es súper ambicioso, cuando quiere algo no renuncia. Puede tener un buen año si sabe portarse bien, tiene que ser cuidadoso. En el amor les recomiendo buscar un Tigre.

Gallo: El gallo tiene algo que nadie más tiene, dice la verdad le convenga o no, el problema es que a veces se lo dicen a quien no la quiere escuchar. En el amor, la mujer gallo se llevaría muy bien con un hombre serpiente. Debe dejar atrás relaciones caducadas.

También te puede interesar... ¿Lo sabías?, esta es la piedra preciosa para atraer suerte según tu mes de nacimiento

Perro: El perro empieza muchas cosas nuevas y deja atrás cosas que no funcionan. Son leales, buenas personas, honestos. Tienen que tener cuidado con no ser depresivos.

Cerdo: Son chanchitos cuando están en buena onda y se vuelven jabalí cuando están bravos. Va a ser un año difícil, eso no signica que sea malo, sino que deja atrás lo que ya no le sirve. Es un año un poquito agotador. Puede que realicen cosas que hasta ahora no han podido.

Tigre: El tigre se reinventa buscando estar mucho mejor. Asimismo, es un periodo de calma para realizar diversos proyectos.

Conejos: Son personas muy diplomáticas, tienen mucha dificultad para expresar lo que piensan o sienten. Este año su éxito va a depender de que sean muy directos y que enfrenten la necesidad de decir lo que realmente quieren.

Dragón: Son personas sumamente talentosas que rompen el molde. Son súper fuertes y leales, pero les cuesta terminar las cosas que empiezan. En el amor este año estuvieron bien y seguirán bien.