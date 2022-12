La infidelidad y como activarla en WhatsApp

Una de las herramientas de comunicación más conocidas y efectivas actualmente es la aplicación de whatsapp, que desde hace unos años facilita nuestra interacción con familiares y amigos, desde mensajes inmediatos hasta videollamadas, sin embargo, también puede prestarse para cometer "pecados".

Está aplicación se presta para mantener ciertos "secretos", los cuales podemos ocultar fácilmente para no ser cachado por tu pareja, desde tener el "visto" desactivado hasta archivar conversaciones, de las cuales no recibirás notificaciones, ni notarás que te han enviado un mensaje hasta que sean abiertos.

Si nos enfocamos únicamente a que con esas funciones puedes llevar a cabo una infidelidad, no debemos olvidar el hecho de que la app se puede pausar para no recibir mensajes, silenciar conversaciones, no permitir la descarga automática de fotos o videos, además de usar tu huella digital para acceder a la app.

Miles de usuarios de WhatsApp, aseguran haber utilizado dichas herramientas para mantener oculta su infidelidad, consciente de esto, los desarrolladores de esta plataforma han implementado una nueva función que ayudará a muchos a evitar que sus parejas se enteren que las están engañando.

Se trata de duplicar la aplicación y administrar dos cuentas distintas desde el mismo dispositivo móvil, para activar dicha opción en dispositivos Android deberás contar con un sistema 10 o superior.

Una vez administrado verás como aparecen dos iconos de WhatsApp, el original y otro con un logo naranja en la parte inferior, ese será el que utilizaras para registrar tu nuevo número, después podrás usarlo con total normalidad y con quien te plazca.