¿Hay fantasmas en el AIFA? VIDEO revela terrorífica aparición

Los videos se hechos paranormales y que no tienen una explicación lógica abundan en las redes sociales; y aunque muchos de estos suelen ser falsos hay algunos que simplemente no tienen explicación como el que te mostramos a continuación.

Según publicaciones este video que afirman muestra a una niña fantasma fue grabado por trabajadores en el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA). ¿Es real este suceso?

Video de fantasma del AIFA se hace viral

El video presuntamente fue grabado por las cámaras de seguridad del estacionamiento del AIFA; según se dice en redes sociales, fue publicado por la hija de una trabajadora quien decidió subirlo en un primer momento a Facebook.

Si bien el video pareciera haber captado en realidad a una persona real, la forma de caminar y el por qué estaría vistiendo harapos han causado más preguntas entre quienes han visto el metraje.

Porque anda circulando este video donde una trabajadora del AIFA escuchaba ruidos como de una niña, pero nunca le prestó atención.



No fue hasta que checaron las cámaras y vieron esta abominación diabólica.



Necesito poner caricaturas.



?? #RT... pic.twitter.com/sesxoeKeKs — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) February 19, 2025

Otra cosa que ha llamado la atención son los supuestos gritos que se escuchan en el estacionamiento del AIFA por las noches y que parecerían ser de una mujer aunque en las imágenes no logra verse a alguna persona cerca.

En otro momento del video, que parece haber sido tomado en tres momentos diferentes, puede verse una extraña silueta en medio de lo que parece ser una construcción.

Al igual que con el primer video pareciera que en realidad se captó a una criatura de carne y hueso, al parecer una mujer, aunque eso tampoco explica el por qué se encontraba en ese sitio o si todo podría ser un engaño.

¿Es real el video del fantasma del AIFA?

Pero como todo en las redes sociales debe ser sometido a verificación usuarios de X ya hicieron su labor y dieron luz a lo que supuestamente sería un fantasma en el AIFA.

Según verificadores de la red social el video del supuesto fantasma del AIFA ya había circulado en redes sociales desde el 2024 y no ocurrió en ese lugar sino en Monterrey, Nuevo León.

Notas de prensa indican que las imágenes fueron grabadas por la cámara de seguridad de una vivienda, causando miedo entre los habitantes del lugar por la manera de caminar tan extraña de esta pequeña cuyos ojos se ven totalmente blancos.

Así que si ya estabas preparando a tus amigos para darse un tour paranormal en las cercanías del AIFA tras ver este video, sentimos decirte que esta tal vez no sea la mejor idea; dejando de lado lo paranormal, no olvides que es una base militar, así que lo mejor sería no arriesgarse a pasar otro tipo de susto.