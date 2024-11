Halloween 2024: Estos fueron los mejores disfraces de famosos (+ FOTOS)

Este Halloween 2024, las celebridades sacaron sus atuendos más elaborados y extravagantes para celebrar la temporada espeluznante. A continuación, una lista de los disfraces que más destacaron por su creatividad y originalidad

Estos son algunos de los mejores disfraces de famososde ese Halloween 2024

Selena Gomez y Benny Blanco: La pareja sorprendió con disfraces inspirados en Alicia en el País de las Maravillas. Gomez lució un vestido de Rodarte como Alicia, mientras que Blanco se vistió del excéntrico Sombrerero Loco.

Selena Gomez y Benny Blanco

Sophie Turner: Deslumbró como Trinity de Matrix, con un elegante body de charol y unas diminutas gafas de sol.

Lizzo: Se unió a la moda del Ozempic con un disfraz que parodia el famoso medicamento como una caja de "Lizzo" que promete confianza.

Kylie Jenner: En homenaje a Barbarella, Jenner hizo su propia versión de la icónica heroína de ciencia ficción.

Janelle Monáe: Rindió homenaje a la clásica película E.T., agregando un toque épico a su atuendo.

Paris Hilton: Recreó el icónico look de Britney Spears en Baby One More Time.

Kim Kardashian: Sorprendió con un disfraz de cocodrilo albino, resaltando su lado más salvaje.

Belinda: Encantó como Lucy Westenra de Drácula, un look vampírico con clase.

Elsa Hosk: Se inspiró en la Princesa Diana, luciendo el famoso vestido negro de la venganza.

Ice Spice: Canalizó el icónico look de Milla Jovovich en El Quinto Elemento.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse: Recrearon la atmósfera gótica de El Fantasma de la Ópera.

Sabrina Carpenter: Sorprendió con su disfraz de conejita Playboy.

Este Halloween, las celebridades se lucieron con disfraces que dejaron una marca en la temporada más macabra del año.

¿Qué opinas?