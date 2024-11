Estos modelos de Apple se quedarán sin copia de seguridad de iCloud en esta fecha

Una de las funciones de más utilidad para los usuarios de un dispositivo Apple, ya sea un iPhone o un iPad, es la posibilidad de realizar copias de seguridad en la nube de iCloud.

Porque, aunque iCloud destaca por su servicio de almacenamiento en general, que muchos aprovechan para guardar gran cantidad de fotos, lo cierto es que en cualquier dispositivo es vital mantener a buen recaudo todos sus datos y archivos, ya que en caso de una emergencia podemos recuperarlos al alcance de un botón.

Sin embargo, cuando se trata de Apple todos sabemos que la compañía no perdona en cuanto un dispositivo se vuelve obsoleto, así que, si no has actualizado tu modelo de iPhone o iPad en mucho tiempo, es posible que no tardes en llevarte la sorpresa de que en algunos ya no se podrán hacer copias de seguridad... y peor, que las que tengas hechas sean borradas.

¿Qué dispositivos ya no podrán hacer copias de seguridad y cuándo?

La compañía de Cupertino se ha dedicado a enviar correos electrónicos a usuarios de dispositivos antiguos, para advertirles con anticipación sobre el próximo fin de la compatibilidad de estos con los servicios de iCloud.

Los dispositivos que perderán esta característica serán aquellos que utilicen el software iOS 8 o anterior, incluyendo iPhone, iPad y iPod Touch.

Esta medida entrará en vigor el 18 de diciembre de 2024; a partir de entonces, se requerirá que un dispositivo sea compatible (y esté actualizado) con iOS 9 o posterior para poder acceder a esta función vital de iCloud, y las copias hechas en actualizaciones anteriores serán eliminadas.

Es importante aclarar que, incluso después de la fecha mencionada, los dispositivos que se hayan quedado en iOS 8 seguirán funcionando y sus datos seguirán disponibles de forma local, pero ya no podrán ser respaldados ni transferidos a dispositivos nuevos mediante iCloud.

¿Se pueden realizar copias de seguridad sin iOS 9?

En caso de que tu dispositivo no pueda actualizarse a iOS 9 por ser demasiado antiguo, te alegrará saber que todavía puedes guardar una copia de seguridad a través de iTunes, simplemente conectando tu dispositivo a una Mac o PC. Si ya ejecutas una versión de iOS 9 o posterior, no tienes de qué preocuparte (por ahora).

Esta medida de requisitos mínimos de software de Apple tiene la finalidad de ofrecer el mejor servicio posible a sus usuarios, de modo que incluso aquellos con versiones anteriores de iOS puedan seguir accediendo a las mayores funciones posibles.

La solución más fácil para evitar este tipo de complicaciones es, lógicamente, adquirir un dispositivo nuevo con una versión más avanzada de iOS, y transferirle los datos anteriores mientras sea posible, pero entendemos que eso ya está sujeto a la economía de uno.