Esto pediría Alfonso Obregón para volver a ser la voz de Shrek en la quinta entrega

Desde el primer avance de Shrek 5, los fans de la saga no han ocultado su emoción y expectativa por el regreso, después de más de 15 años, del icónico personaje de DreamWorks, y de la animación en general.

Sin embargo, las dudas y la polémica se alzaron rápidamente del lado de Latinoamérica, donde podría decirse que la saga es un fenómeno cultural completamente distinto al de su versión original, debido al doblaje icónico por sus referencias coloquiales.

El avance publicado por DreamWorks confirma que todas las voces originales como Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz volverán a la quinta entrega, pero hay incertidumbre por el regreso de las icónicas voces en español, principalmente Eugenio Derbez como Burro y Alfonso Obregón como el querido ogro verde.

El célebre actor de doblaje ha prestado su voz para darle vida al personaje desde su primera aparición en 2001, y con el público preguntándose si retomará su papel en la próxima entrega, Obregón ha roto el silencio afirmando que DreamWorks no lo ha contactado para participar en la misma.

En entrevista con el youtuber JeffarVlogs, el actor dijo que no ha recibido una oferta formal para hacer el doblaje de Shrek 5; no obstante, adelantó también que incluso si lo llaman, establecerá condiciones claras para aceptar el trabajo.

Esto dijo el actor durante la entrevista:

"Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no la voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien Alfonso Obregón Inclán en Shrek".