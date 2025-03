Ella es la cajera de Oxxo se viralizó tras compartir un video por trabajar y no poder estudiar

Un video publicado en TikTok se volvió viral al mostrar el testimonio de una empleada de Oxxo que lamentó no haber tenido la oportunidad de acceder a la educación superior. Su mensaje, que superó las 240 mil reproducciones en pocas horas, abrió un intenso debate sobre la deserción escolar y las oportunidades educativas en México.

En el video, la joven identificada como @karayse._ confesó que, aunque disfruta su trabajo, le resulta doloroso ver a chicos de su edad regresar de la universidad. "Me gusta trabajar, pero me mata atender chicos de mi edad regresando de la universidad", compartió la cajera, visiblemente melancólica.

Ella es la cajera del Oxxo se viralizó tras compartir un video por trabajar y no poder estudiar

Su testimonio tocó el corazón de muchos usuarios, quienes se sintieron identificados o mostraron empatía. Algunos compartieron sus propias experiencias, como una joven que contó cómo trabajó en Oxxo pese a tener un título universitario, hasta que finalmente logró ejercer su profesión.

El video también despertó opiniones divididas. Algunos criticaron a la joven por "no valorar tener un empleo", lo que la llevó a aclarar que en ningún momento se estaba quejando de trabajar, sino de no haber podido estudiar.

"No entendiste, no me estoy quejando de que tengo trabajo"