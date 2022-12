El pequeño Lupito ruega por un abrazo de su papá en Navidad (+video)

Lupito le pidió a su papá que lo visite en Navidad a través de un TikTok que conmovió a las redes. El video de fue difundido por la asociación 'Héroes sin capa' de Durango.

La publicación hecha hace cinco días ya suma más de 2 millones de reacciones, 108 mil comentarios y más de 21 millones de reproducciones en TikTok.

El niño, con los ojos llorosos, narra que su papá "se fue con otra familia", y no lo visita, además, dice que Santa Claus no llega porque no encuentra su casa.

"Dijo que mi mamá ya tenía otra familia, y por eso ya no volvió para verme. Papá, ¿puedes venir en Navidad para verme, para darte un abrazo y luego ya te vas con tu otra familia", finaliza el niño el video que rompió corazones.

Además, entre los comentarios se lee "lupito me parte el alma de ver esa carita y ésos ojitos aguados", "neta chille cuando dijo que le quería dar un abrazo y luego se fuera con sus otros hijos" y algunos extendieron su ayuda: "Por favor, cómo puedo hacerle llegar algo a Lupito???".

@rubencerquinz LUPITO MANDA MENSAJE DE NAVIDAD A LOS PAPÁS QUE NO VEN A SUS HIJOS ? A thousand years - Zeus

