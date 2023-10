Eclipse lunar octubre 2023: Rituales para recibir su energía

Se dice que el mes de octubre tiene las lunas más bonitas, que no se pueden observar en ningún otro, pero no solo eso, este 2023 se abre la posibilidad de presenciar fenómenos astronómicos que no se repetirán en décadas, como el eclipse lunar ¡No te lo puedes perder!

¿Cuándo es el eclipse lunar de octubre 2023?

El próximo eclipse lunar será el sábado 28 de octubre, que por ser una luna, podrás admirar desde las 19:00 horas en todo el territorio mexicano.

En el caso de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz tendrán una visión del 80 por ciento de oscurecimiento, mientras que en CDMX, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sonora y Tlaxcala será del 70 por ciento.

En el caso del resto de la República Mexicana sí se podrá disfrutar pero con menos oscurecimiento.

¿Qué efectos tiene el eclipse lunar en las personas?

Un elemento que causa incertidumbre son las creencias y percepciones que cuentan las abuelitas o los adultos mayores, sobe todo, acerca del impacto que causan los eclipses lunares en las personas. Esto varía según culturas y tradiciones. ¿Qué mito sabes acerca de los eclipses?

Desde un punto de vista científico, no hay evidencia alguna de que los eclipses lunares causen efectos directos sobre el comportamiento humano.

Sin embargo, en el ámbito espiritual y simbólico, muchas personas atribuyen ciertos significados y cambios a estos eventos. Dicho por los astrólogos, en un eclipse lunar se puede sentir una elevación de la energía que pueden influir directamente en las emociones.

Rituales para recibir el eclipse lunar de octubre 2023

Carga energética: Muchas culturas creen que los eclipses lunares son momentos de cambio y renovación. Aprovecha esta energía cósmica cargando cristales bajo la luz de la luna eclipsada para llevar contigo esa energía positiva.

Meditación Lunar: Encuentra un lugar tranquilo, siéntate bajo el resplandor del eclipse y sumérgete en una meditación. Reflexiona sobre tus metas y deja que la energía lunar te guíe hacia nuevos comienzos.

Escritura Lunar: Escribe tus sueños y deseos en papel durante el eclipse. Se dice que la luna eclipsada potencia la manifestación de nuestras intenciones.

Para atraer el amor: Vestirse de color rosa, pues este color significa delicadeza y amor, al menos una prenda de este color canaliza la energía de la luna hacia ti.

Pídele a la luna: La luna tiene una magia ideal para cumplir los deseos que pidas al universo, estos deben ser espirituales: salud, amor, sabiduría y prosperidad. Contemplar la luna, escribir tus deseos y encender una vela de color blanco, son todo lo necesario.