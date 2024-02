Día del Amante: por qué se celebra y las red flags que debes identificar

Dicen por ahí que lo prohibido es lo más deseado... y más si se trata del amor. Aunque es muy criticada en la sociedad, la infidelidad a la pareja es una práctica mucho más común de lo que crees; incluso, hasta se celebra el Día del Amante.

¿Sabías de la existencia de esta fecha en el calendario? Si no tenías idea, aquí te contamos cuál es el origen de esta peculiar celebración que tiene lugar justo un día antes de San Valentín.

¿Has escuchado la frase "si te invita el 13, eres la amante"?, pues hay mucho de cierto en eso. El Día del Amante se originó como parte de una campaña del sitio web para casados Ashley Madison, en la que se vinculaba a distintos usuarios.

El fin de esto, era tener un encuentro sexual sin ningún vínculo emocional. Esta iniciativa bajo el slogan "Life is short. Have an affair" ("La vida es corta. Ten una aventura"), estaba pensaba para San Valentín, pero la respuesta de la gente no fue como se pensaba.

Y es que, aunque la campaña tuvo buena participación, Ashley Madison reportó mayor actividad un día antes de San Valentín, el 13 de febrero, pues es cuando los usuarios que tenían pareja reservaban para pasarlo con sus amantes.

¿Sospechas que tu pareja es infiel? ¡Cuidado con estas "red flags"!

Hay quienes afirman que el ser humano es infiel por naturaleza, pues constantemente busca el efecto de la dopamina que se produce en el cuerpo al tener una "aventura". De acuerdo con quienes han estudiado las causas de la infidelidad, esta se llega a dar por los siguientes motivos:

Querer experimentar más experiencias sexuales.

Caer en la rutina y dejar de sentir la misma atracción con su pareja.

Tener miedo al compromiso, y querer tener una relación abierta.

Querer mejorar la autoestima y el deseo de sentirse amado.

Sentirse insatisfecho con su relación actual.

Vengarse por haber sufrido una infidelidad anteriormente.

Si sospechas que tu pareja te puede estar siendo infiel, aquí te dejamos algunas "red flags" que podrías tomar en cuenta. ¡Toma nota!

Se ducha más de lo habitual : uno de los primeros signos de que se está viendo con otra persona es el olor, por lo que intentará disimularlo de cualquier manera.

: uno de los primeros signos de que se está viendo con otra persona es el olor, por lo que intentará disimularlo de cualquier manera. Se preocupa más de lo habitual por alguien de su círculo cercano: si ves que de un día para otro una persona entra en su vida y acapara su atención, cuidado, podría ser un indicio.

de su círculo cercano: si ves que de un día para otro una persona entra en su vida y acapara su atención, cuidado, podría ser un indicio. Pone en duda tu fidelidad : las personas infieles, para no ser descubiertas, intentarán acusarte de lo que ellas mimas están haciendo.

: las personas infieles, para no ser descubiertas, intentarán acusarte de lo que ellas mimas están haciendo. Un nuevo "pasatiempo" absorbe todo tiempo : si de repente encontró un "hobby" al que le dedica gran parte de su tiempo libre, podría estar tratando se esconder una infidelidad .

: si de repente encontró un "hobby" al que le dedica gran parte de su tiempo libre, podría estar tratando se esconder una . Da demasiadas explicaciones: dicen que explicación no pedida, culpa admitida. Cuando una persona miente, tiende a justificarse en exceso, aportando detalles innecesarios. Lo mismo ocurre con alguien infiel, quien siempre tiene una coartada para evitar ser descubierto.