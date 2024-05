¡Cuidado! así puedes evitar fraudes vía mensajes en tu celular

El mundo está cada vez más conectado y los estafadores encuentran nuevas formas de engañar, por lo que una técnica común es el uso de mensajes de texto fraudulentos, que imitan alertas de bancos o prometen premios inexistentes, ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte sobre estos engaños y ofrece consejos para mantenerse seguro.

¿Cómo identificar mensajes sospechosos?

Los mensajes de spam suelen prometer premios, ofertas de trabajo falsas o problemas con paquetes no solicitados. Estos mensajes buscan obtener información personal, como nombres de usuario y contraseñas.

A veces, es obvio que un mensaje es spam. Sin embargo, cuando no sea algo inmediatamente aparente, estos son algunos signos útiles que puedes buscar:

1. Verifica la dirección del remitente

La mayor parte del spam viene de direcciones de correo electrónico que no tienen sentido o se ven como garabatos: por ejemplo, amazondeals@tX94002222aitx2.com o algo similar. Si posas el cursor sobre el nombre del remitente, el cual podría estar mal escrito, podrás ver la dirección de correo electrónico completa. Si no estas seguro de que una dirección de correo electrónico sea legítima, puedes ingresarla en un motor de búsqueda para verificar.

2. Considera qué tipo de información se solicita

Las compañías legítimas no se contactarán contigo de la nada mediante correos electrónicos no solicitados para solicitarte información personal como detalles bancarios o de tarjetas de crédito, el número de seguro social u otros. Por lo general, los mensajes no solicitados que te piden "verificar detalles de cuenta" o "actualizar tu información de cuenta" deben abordarse con precaución.

3. De ser necesario, visita tú mismo el sitio web correspondiente (ingresando la URL directamente en el navegador o buscándolo usando un motor de búsqueda) e inicia sesión en la cuenta sin hacer clic en el enlace del correo electrónico.

4. Ten cuidado si el mensaje crea un sentido de urgencia

A menudo, quienes envían spam aplican presión creando un sentido de urgencia. Por ejemplo, la línea de asunto puede tener palabras como "urgente" o "requiere acción inmediata" para presionarte a actuar.

5. Verifica si el correo electrónico usa tu nombre

A pesar de que algunos mensajes de spam son sofisticados, un indicador de alerta potencial es llamar tu atención con términos vagos como "Estimado cliente" u otros. Las compañías legítimas a las cuales te hayas suscrito conocerán tu nombre y dirigirán los correos electrónicos a tu persona.

6. Checa la gramática y la ortografía

Errores de escritura y gramática son señales de alerta. Otras señales son frases de lectura extraña o una sintaxis inusual; esto puede deberse a que el correo electrónico fue traducido muchas veces mediante Google Translate.

7. Ten cuidado con los archivos adjuntos

Las organizaciones legítimas evitan enviar correos electrónicos no solicitados con archivos adjuntos, ya que es bien sabido que pueden contener virus. Si recibes un correo electrónico de un remitente desconocido que te solicita abrir un archivo adjunto, este es un signo de spam. Evita abrir archivos adjuntos en correos electrónicos desconocidos, pues pueden descargar malware en tu dispositivo.

Así puedes bloquear mensajes de spam

Para usuarios de iOS:

- Abre la aplicación de mensajes.

- Selecciona el nombre o número en la parte superior de la conversación.

- Elige ´información´, desplázate hacia abajo y selecciona ´bloquear este contacto´.

Para usuarios de Android:

- Abre la aplicación de mensajes.

- Mantén presionada la conversación que deseas bloquear.

- Elige ´bloquear´ y luego ´aceptar´.

- Consejos de Profeco para la Seguridad Digital

- No proporciones información personal a través de mensajes de texto.

- Desconfía de ofertas demasiado buenas para ser ciertas.

- Verifica la autenticidad de los mensajes contactando directamente a tu banco.

La seguridad en la era digital es una responsabilidad compartida. Mantente alerta y protege tu información personal para evitar caer en las trampas de los estafadores.

¡Ten cuidado!

<amp-img height="432" src="/u/fotografias/m/2023/12/17/f768x1-860377_860504_5050.jpg" width="768" layout="responsive" i-amphtml-layout="responsive"></amp-img>